Cổ phiếu 'họ Gelex' đua nhau tăng trần

  • Thứ tư, 26/11/2025 16:19 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Nhóm cổ phiếu liên quan đến hệ sinh thái Gelex đồng loạt tăng trần trong phiên 26/11, trở thành tâm điểm kéo VN-Index bật mạnh.

Bộ 3 cổ phiếu trong hệ sinh thái Tập đoàn Gelex gồm GEX, GEE và VIX đồng loạt tăng trần hôm nay. Ảnh: GEX.

Sau phiên giảm gần 8 điểm hôm qua, tâm lý nhà đầu tư trong ngày 26/11 bất ngờ đảo chiều mạnh. Không khí giao dịch trở nên cởi mở từ những phút đầu, giúp VN-Index bật lên trong sắc xanh và duy trì khoảng cách an toàn so với tham chiếu ngay cả khi lực bán vẫn còn rình rập.

Áp lực từ phe bán có lúc khiến thị trường chững lại, nhưng dòng tiền chủ động của phe mua và tâm lý hưng phấn lan rộng đã nhanh chóng chiếm ưu thế. Đáng chú ý, sự đồng thuận đến từ nhiều nhóm ngành chứ không chỉ dựa vào một vài trụ cột. Từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, tiêu dùng cho đến xây dựng - đầu tư công, hầu hết đều cho thấy sức bật tốt, giúp trạng thái tích cực của thị trường được duy trì ổn định trong phần lớn thời gian giao dịch.

Sang phiên chiều, nhiều cổ phiếu lớn chuyển từ giá đỏ sang xanh giúp VN-Index tăng tốc mạnh mẽ. Tốc độ leo dốc ngày càng rõ nét khi lực cầu tập trung vào nhóm vốn hóa lớn. Đây cũng là phiên ghi nhận mức tăng mạnh nhất của VN-Index trong khoảng nửa tháng trở lại đây.

Thanh khoản dù giảm 7% so với hôm qua, xuống còn 26.700 tỷ đồng, vẫn ở mức cao trong thời gian gần đây, cho thấy dòng tiền đã dần trở lại.

Kết phiên, VN-Index tăng 20 điểm (+1,2%) lên 1.680,36 điểm; HNX-Index tăng 4,61 điểm (+1,8%) lên 261,91 điểm; UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (+0,3%) lên 119,22 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về bên mua với 506 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần), 882 mã đứng giá và chỉ 213 mã giảm (gồm 7 mã giảm sàn).

Riêng nhóm vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt với 24 mã tăng, chỉ 5 mã giảm và duy nhất ACB đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm này vì thế bật tăng gần 14 điểm, lên mức 1.923 điểm, góp công lớn vào nhịp phục hồi chung của toàn thị trường.

Động lực đưa VN-Index bứt phá trong phiên hôm nay tiếp tục đến từ những trụ cột quen thuộc của thị trường. Các mã VIC (+0,8%), VPB (+2,8%), CTG (+1,6%), MBB (+1,8%), GAS (+2%) và TCB (+1,2%) đồng loạt tăng, tạo lực kéo vững chắc cho chỉ số.

Bên cạnh đó, thị trường còn được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu tăng trần gồm VPL, VIX, GEX và GEE.

gelex anh 1

VN-Index hồi phục chậm chạm trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự hưng phấn. Ảnh: TradingView.

Điểm nổi bật nhất trong diễn biến hôm nay là sự góp mặt của loạt mã thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Gelex trong nhóm dẫn dắt. Ngoài VPL, cả GEX, GEE và VIX đều xuất hiện trong nhóm kéo điểm số.

Với GEX, mã chứng khoán này đã hồi phục lên 48.250 đồng/cổ phiếu, cao nhất kể từ đầu tháng, trong khi GEE tiếp tục leo lên 194.400 đồng/cổ phiếu, lập đỉnh lịch sử. Riêng VIX dù tăng trần, vẫn chỉ giao dịch quanh vùng đáy 6 tháng ở mức 24.500 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực kìm hãm thị trường chủ yếu đến từ các mã VJC (-5,2%), VHM (-0,5%), FPT (-0,7%), VCB (-0,2%), NAB (-0,7%), HAG (-0,5%), SJS (-0,7%), PGV (-0,5%), STB (-0,1%) và SHP (-2,7%). Đà suy yếu của nhóm cổ phiếu này khiến đà tăng của chỉ số không thể mở rộng mạnh hơn.

Dòng vốn ngoại tiếp tục là tâm điểm, khi nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tới 580 tỷ đồng chứng khoán Việt Nam hôm nay. Lực gom tập trung nhiều nhất tại SHB với 181 tỷ đồng, sau đó là VPB với 172 tỷ đồng và VIX với 101 tỷ đồng.

Ngược lại, VCB và VIC lại bị khối ngoại xả mạnh với quy mô trên dưới 200 tỷ đồng, tạo đối trọng đáng kể với lực cầu.

