Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ

Venezuela xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán lượng lớn dầu thô, đánh dấu bước dịch chuyển đáng chú ý trong quan hệ năng lượng song phương sau nhiều năm bị hạn chế.

Mỹ và Venezuela tiến hành đàm phán về cách thức khai thác và sử dụng sản lượng tài nguyên thiên nhiên quý của đất nước này. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/1, Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) cho biết các cuộc trao đổi với phía Mỹ đang diễn ra trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có, theo những cơ chế tương tự như các thỏa thuận trước đây với những tập đoàn nước ngoài đang hoạt động tại Venezuela.

PDVSA nhấn mạnh các cuộc đàm phán tập trung vào giao dịch thương mại thuần túy, tuân thủ pháp luật, minh bạch và mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thông tin này được công bố chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington và các cơ quan tạm quyền tại Venezuela đã đạt được thỏa thuận sơ bộ liên quan đến việc Mỹ tiếp nhận 30-50 triệu thùng dầu thô chất lượng cao của Venezuela.

Theo ông Trump, số dầu này sẽ được bán ra thị trường theo giá quốc tế, qua đó vừa giúp giải tỏa lượng dầu đang bị phong tỏa, vừa tạo nguồn thu cho Venezuela để mua các sản phẩm do Mỹ sản xuất.

PDVSA cho biết mọi thỏa thuận tiềm năng đều phải gắn với mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia và phục vụ lợi ích kinh tế của người dân Venezuela.

Doanh nghiệp nhà nước này cũng tái khẳng định cam kết xây dựng các liên minh quốc tế nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế trong nước và đóng góp vào ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Một nhà máy sản xuất dầu được vận hành bởi PDVSA. Ảnh: Reuters.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, ước tính khoảng 300 tỷ thùng, tương đương gần 17% trữ lượng dầu đã được phát hiện trên toàn cầu.

Tuy nhiên, nhiều năm chịu tác động từ các biện pháp trừng phạt, thiếu vốn đầu tư và hạ tầng xuống cấp khiến sản lượng dầu của nước này giảm mạnh so với giai đoạn đỉnh cao. Hiện Venezuela chỉ sản xuất khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với sản lượng tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, việc nối lại các kênh xuất khẩu sang Mỹ được xem là cách để Caracas giảm áp lực tồn kho và tránh nguy cơ buộc phải cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Đồng thời, theo AP News các nhà máy lọc dầu tại Mỹ, đặc biệt ở khu vực Vịnh Mexico, vẫn có nhu cầu đối với dầu thô nặng của Venezuela - loại dầu phù hợp với cấu hình kỹ thuật của nhiều cơ sở lọc dầu tại đây.

Cùng ngày, Tổng thống Trump thông báo Venezuela sẽ chỉ mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ bằng nguồn tiền thu được từ việc bán dầu mỏ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết các mặt hàng bao gồm nông sản, thuốc men, thiết bị y tế, cũng như trang thiết bị do Mỹ sản xuất nhằm cải thiện hệ thống điện và hạ tầng năng lượng của Venezuela.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán vẫn đối mặt nhiều yếu tố phức tạp, từ khung pháp lý của các lệnh trừng phạt cho tới vấn đề phân bổ doanh thu và vai trò của các tập đoàn dầu khí Mỹ đang hoạt động tại Venezuela.

Diễn biến sắp tới của thỏa thuận dầu mỏ này được đánh giá sẽ có tác động đáng kể không chỉ với nền kinh tế Venezuela mà còn với cán cân cung - cầu trên thị trường năng lượng quốc tế.