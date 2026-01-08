Tập đoàn dầu khí Venezuela tuyên bố không nợ Mỹ

Theo hãng tin Reuters, đó là tuyên bố của ông Wills Rangel, một thành viên hội đồng quản trị công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA.

Cụ thể, ông Rangel nói: “Nếu họ muốn mua dầu, họ sẽ nhận dầu đúng lúc, được bán theo giá quốc tế. Không theo cách mà Tổng thống Donald Trump muốn, như thể dầu đó thuộc về Mỹ vì chúng tôi bị cho là nợ họ. Chúng tôi không nợ gì Mỹ”.

Tuyên bố trên xuất hiện sau khi PDVSA cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ về việc bán dầu trên cơ sở thương mại đang tiến triển.

Trong một tuyên bố ngắn, PDVSA nói rằng các bên đã thảo luận về các điều khoản tương tự như những điều khoản đang áp dụng với các đối tác nước ngoài như tập đoàn Mỹ Chevron, đối tác liên doanh chính của công ty và đang kiểm soát tất cả xuất khẩu dầu sang Mỹ.

Về phần mình, ngày 6/1, Mỹ công bố một thỏa thuận với Venezuela để tiếp cận dầu thô trị giá 2 tỷ USD .

Cụ thể, Tổng thống Donald Trump chính thức thông báo chính quyền lâm thời tại Venezuela sẽ bàn giao cho Mỹ từ 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao. Số dầu này sẽ được bán theo giá thị trường và nguồn thu sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Tổng thống Mỹ.

Theo kế hoạch được công bố, Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright khẩn trương thi hành việc tiếp nhận và vận chuyển số dầu này. Dầu sẽ được chuyên chở bằng các tàu chứa chuyên dụng và đưa thẳng đến các cảng dỡ hàng tại Mỹ, không qua trung gian hay quốc gia thứ ba.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh việc kiểm soát nguồn tiền thu được từ việc bán số dầu trên nhằm bảo đảm lợi ích cho cả người dân Venezuela và Mỹ.

Theo các nguồn tin, Nhà Trắng đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với sự tham dự của các lãnh đạo của một số tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, để thảo luận khả năng thúc đẩy sản lượng dầu thô Venezuela.

Các công ty được nhắc tới gồm Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips, dự kiến sẽ tham gia buổi trao đổi nhằm xem xét các phương án hợp tác trong bối cảnh những diễn biến gần đây tại Venezuela.

Trong diễn biến mới nhất, theo Tân Hoa xã, ngày 7/1, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ thông báo đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela và đăng ký là tàu Nga ở Bắc Đại Tây Dương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, lực lượng này cho biết Bộ Tư pháp và Bộ An ninh Nội địa, phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo về việc bắt giữ tàu M/V Bella 1 vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Con tàu đã bị bắt giữ ở Bắc Đại Tây Dương theo lệnh bắt giữ do tòa án liên bang Mỹ ban hành sau khi bị tàu tuần tra biển Mỹ Munro theo dõi.

Theo truyền thông Mỹ, tàu chở dầu Marinera, trước đây được gọi là Bella-1, vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran. Việc bắt giữ được thực hiện sau một cuộc truy đuổi gắt gao kể từ cuối tháng 12/2025 của lực lượng Mỹ, từ khi tàu chở dầu này ở vùng biển Caribe và dường như hướng đến Venezuela để bốc dỡ hàng hóa.

Sau đó, con tàu rút ra Đại Tây Dương. Ngày 31/12, con tàu được Cơ quan Đăng kiểm Hàng hải Nga liệt kê là tàu Nga với tên mới là Marinera. Thủy thủ đoàn của tàu cũng đã sơn cờ Nga lên mạn tàu.

Trong một tuyên bố, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết đã mất liên lạc với tàu chở dầu Marinera sau khi lực lượng Mỹ lên tàu vào khoảng 15h theo giờ Nga (tức 19h theo giờ Việt Nam). Theo truyền thông quốc tế, các tàu quân sự Nga đã có mặt trong khu vực khi chiến dịch bắt giữ của Mỹ diễn ra.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào thủ đô Caracas và 3 bang lân cận rạng sáng 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores.

Ngày 6/1, tờ The Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết khoảng 75 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Venezuela đã công bố danh sách 23 quân nhân, trong đó có 5 sĩ quan cấp tướng, đã thiệt mạng.