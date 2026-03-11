Chân dung 10 nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh

Danh sách 10 phụ nữ giàu nhất thế giới vừa cập nhật của Forbes tiếp tục gọi tên các nữ tỷ phú với khối tài sản tự thân hoặc thừa hưởng từ đế chế kinh doanh gia đình như Walmart, L’Oréal hay Koch.

1. Alice Walton - 134 tỷ USD

Đứng đầu danh sách nữ tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes là bà Alice Walton, con gái duy nhất của nhà sáng lập Walmart, ông Sam Walton. Bà tiếp tục giữ vị trí người phụ nữ giàu nhất thế giới năm thứ 2 liên tiếp. Trong năm qua, cổ phiếu Walmart đã tăng khoảng 30% nhờ kết quả kinh doanh tích cực và sự bùng nổ của thương mại điện tử toàn cầu, giúp tài sản của bà tăng thêm khoảng 33 tỷ USD . Walmart cũng trở thành nhà bán lẻ truyền thống đầu tiên đạt mức vốn hóa 1.000 tỷ USD vào tháng 2/2026. Ảnh: Reuters.

2. Françoise Bettencourt Meyers - 100 tỷ USD

Ở vị trí thứ 2 là bà Françoise Bettencourt Meyers, cháu gái của nhà sáng lập Eugène Schueller và cũng là người thừa kế đế chế mỹ phẩm L’Oréal. Trong năm qua, khối tài sản của bà đã tăng thêm hơn 18 tỷ USD khi cổ phiếu tập đoàn mỹ phẩm Pháp tăng khoảng 13%. Bà từng trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sở hữu hơn 100 tỷ USD tài sản vào năm 2024 và đã rời Hội đồng Quản trị L’Oréal vào năm 2025 sau gần 3 thập kỷ gắn bó. Ảnh: Reuters.

3. Julia Koch - 81,2 tỷ USD

Theo sau ở vị trí thứ 3 là bà Julia Koch, góa phụ của tỷ phú công nghiệp David Koch. Sau khi chồng qua đời năm 2019, bà cùng các con thừa hưởng khoảng 42% cổ phần của Koch Inc., một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Gần đây, gia đình Koch còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực thể thao khi mua 10% cổ phần đội bóng NFL New York Giants. Ảnh: Julia Koch.

4. Iris Fontbona - 52,6 tỷ USD

Nữ tỷ phú Chile Iris Fontbona là một trong những người có mức tăng tài sản mạnh nhất trong top 10 năm nay. Bà vươn lên vị trí thứ 4 từ ngoài top 10 năm ngoái, khi "bỏ túi" thêm 24,5 tỷ USD nhờ giá đồng toàn cầu đạt mức kỷ lục. Phần lớn tài sản của bà Fontbona đến từ di sản thừa hưởng từ chồng, doanh nhân Andrónico Luksic, là công ty khai thác đồng Antofagasta. Ảnh: Courtesy Iris Fontbona.

5. Jacqueline Mars - 49,1 tỷ USD

Đứng ở vị trí thứ 5 là bà Jacqueline Mars, người thừa kế thế hệ thứ 3 của Tập đoàn Mars - doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng như M&M’s và Pringles. So với năm trước, bà đã tụt một bậc trong bảng xếp hạng khi bị Iris Fontbona vượt qua. Mars hiện không chỉ là tập đoàn bánh kẹo lớn mà còn là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng. Ảnh: Bloomberg.

6. Rafaela Aponte-Diamant - 44,5 tỷ USD

Ở vị trí thứ 6 là bà Rafaela Aponte-Diamant, nữ doanh nhân Thụy Sĩ và cũng là người phụ nữ tự thân duy nhất trong top 10. Bà cùng chồng là doanh nhân Gianluigi Aponte sáng lập Mediterranean Shipping Company (MSC) từ khoản vay 200.000 USD để mua con tàu đầu tiên. Từ khởi đầu nhỏ đó, MSC đã phát triển thành một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới. Dù tài sản tăng mạnh, bà đã tụt từ vị trí thứ 5 xuống thứ 6 trong năm nay. Ảnh: Business Insider.

7. Savitri Jindal - 39,1 tỷ USD

Xếp thứ 7 là bà Savitri Jindal, người phụ nữ giàu nhất Ấn Độ. Tài sản của bà đến từ Jindal Group - tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực thép, năng lượng, xi măng và hạ tầng. Sau khi chồng bà, nhà sáng lập O.P. Jindal, qua đời năm 2005, 4 người con trai của bà tiếp quản và điều hành các mảng kinh doanh của tập đoàn. Ảnh: Jindal Stainless.

8. Miriam Adelson - 37,5 tỷ USD

Góa phụ của ông trùm casino Sheldon Adelson, bà Miriam Adelson, đã "bỏ túi" thêm 5,4 tỷ USD trong năm qua, nhờ cổ phiếu Las Vegas Sands tăng khoảng 28%. Ngoài lĩnh vực kinh doanh, bà còn được biết đến như một mạnh thường quân lâu năm của Đảng Cộng hòa và là một trong những nhà tài trợ tài chính cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The New York Times.

9. Abigail Johnson - 33,2 tỷ USD





Bà Abigail Johnson là CEO của Fidelity Investments, công ty do ông nội bà, ông Edward Johnson II sáng lập năm 1946. Đến nay, bà đã giữ vị trí lãnh đạo gần một thập kỷ và được xem là một trong những người quyền lực nhất trong giới tài chính toàn cầu. Tuy tài sản tăng thêm khoảng 500 triệu USD trong năm qua, bà vẫn tụt từ vị trí thứ 7 xuống thứ 9, do một số nữ tỷ phú khác có tốc độ gia tăng tài sản nhanh hơn. Ảnh: Bloomberg.

10. Trịnh Thục Lương (Zheng Shuliang) - 33,2 tỷ USD

Đứng vị trí thứ 10 là bà Trịnh Thục Lương (Zheng Shuliang), người hiện giữ vị trí Phó chủ tịch China Hongqiao Group, một trong những nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới. Công ty được chồng bà, ông Trương Sĩ Bình (Zhang Shiping) thành lập năm 1994. Ông Bình đã qua đời năm 2019. Hiện doanh nghiệp do con trai bà Zhang Bo điều hành với vai trò Chủ tịch kiêm CEO. Công ty niêm yết tại Hong Kong, đạt doanh thu hơn 21 tỷ USD năm 2024 và có hơn 52.000 nhân viên. Trong khi đó, con gái bà là Zhang Hongxia, hiện điều hành công ty dệt Weiqiao Textile. Ảnh: Radar Finance.