Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới

Chung Thiểm Thiểm (72 tuổi, Trung Quốc), Chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring, hiện sở hữu khối tài sản 68,9 tỷ USD , xếp thứ 26 thế giới và từng là tỷ phú người giàu nhất Trung Quốc năm 2025. Ông được xem là một trong những doanh nhân kín tiếng nhưng có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Sinh ra tại Hàng Châu, từ công nhân xây dựng, phóng viên đến nhân viên bán hàng, vị tỷ phú họ Chung đã tích lũy kinh nghiệm trước khi khởi nghiệp với Nongfu Spring. Song song lĩnh vực đồ uống, ông còn kiểm soát Wantai Biological - công ty công nghệ sinh học sản xuất vaccine và bộ xét nghiệm nhanh bệnh truyền nhiễm, bao gồm Covid-19, qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng sang ngành y sinh chiến lược. Ảnh: Tân Hoa Xã.