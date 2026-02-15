Giới tỷ phú Việt Nam kiếm được hàng chục tỷ USD một năm

"Câu lạc bộ" tỷ phú USD Việt Nam từ 5 thành viên đã tăng lên 8 thành viên trong 1 năm qua. Đáng chú ý, tài sản của giới "tài phiệt" trong nước đều tăng mạnh trong năm Âm lịch Ất Tỵ.

Theo danh sách tỷ phú USD thế giới cập nhật thời gian thực của Forbes ngày 14/2, bức tranh tài sản của các tỷ phú Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý trong một năm qua.

Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 90 người giàu nhất hành tinh

Dẫn đầu danh sách vẫn là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup - với khối tài sản 26,1 tỷ USD , xếp hạng 88 thế giới. Mức tài sản này cao gấp 4 lần so với thời điểm Forbes công bố danh sách tỷ phú USD năm 2025 (chốt ngày 1/4/2025).

Mức tài sản này giúp ông Vượng duy trì vị thế người giàu nhất Việt Nam với khoảng cách rất lớn so với phần còn lại. So với các tỷ phú trong nước, tài sản của ông cao gấp 6 lần người đứng thứ hai và bỏ xa những người tiếp theo trong danh sách. Thậm chí, quy mô tài sản của ông Vượng còn lớn hơn bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào của Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng đang là người giàu thứ 88 thế giới. Ảnh: Forbes.

Diễn biến tài sản của ông Vượng gắn chặt với biến động cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là các mảng công nghiệp - công nghệ và bất động sản.

Trong một năm qua, cổ phiếu VIC của Vingroup đã tăng 8 lần, hiện giao dịch quanh mức 160.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh sau chia tách 1:1). Giá cổ phiếu VHM của Vinhomes cũng liên tục tăng, hiện có giá 109.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đầu năm 2025 chỉ biến động quanh mức 40.000 đồng. Hay mã VRE (Vincom Retail) cũng tăng gần gấp đôi, từ mức 17.000 đồng lên hơn 30.000 đồng/cổ phiếu hiện tại.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu 4,1 tỷ USD

Đứng thứ hai trong danh sách tỷ phú giàu nhất Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sovico, Phó chủ tịch HDBank, với khối tài sản 4,1 tỷ USD , xếp hạng 1.003 thế giới. So với mức 2,8 tỷ USD được Forbes công bố trong danh sách tỷ phú năm 2025, tài sản hiện tại của bà Thảo đã tăng ròng 1,3 tỷ USD trong một năm qua.

So với người đứng đầu - ông Phạm Nhật Vượng, tài sản của bà Thảo chỉ tương đương khoảng 1/6, song bà chủ hãng hàng không Vietjet vẫn là nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tài sản của bà Thảo gắn với lĩnh vực hàng không và tài chính. Thương hiệu hàng không Vietjet của bà Thảo hiện khai thác đội tàu bay hơn 120 chiếc thế hệ mới và đã đặt hàng hơn 400 tàu bay mới. Với lượng khách vận chuyển tăng trưởng liên tục hàng năm, Vietjet đang tích cực mở rộng mạng bay toàn cầu.

Mã cổ phiếu VJC của Vietjet đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức giá 169.000 đồng/cổ phiếu, trong khi cách đây 1 năm chỉ dao động ở mức 95.000-96.000 đồng. Tại hãng hàng không này, bà Thảo nắm giữ trực tiếp hơn 47 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 8,02% vốn điều lệ. Đồng thời, bà còn là đại diện sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny (nơi bà nắm giữ vị trí Chủ tịch HĐTV) nắm gần 155 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 26,16%; đại diện sở hữu của Ngân hàng HDBank, nắm giữ 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn Vietjet.

Bên cạnh đó, nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam đang trực tiếp sở hữu hơn 130 triệu cổ phiếu HDB, tương ứng 3,72% vốn điều lệ ngân hàng. Bà còn sở hữu gián tiếp cổ phần tại HDBank qua CTCP Sovico, sở hữu hơn 451 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,85% vốn ngân hàng. Trong một năm qua, cổ phiếu HDB đã tăng gần 30%.

"Vua thép" Trần Đình Long sở hữu 2,7 tỷ USD tài sản

Xếp thứ 3 trong danh sách là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với khối tài sản ròng khoảng 2,7 tỷ USD , đứng thứ 1.510 thế giới.

Là doanh nhân gắn liền với ngành thép, tài sản của ông Long có sự tương quan rõ rệt với chu kỳ hàng hóa và nhu cầu xây dựng trong nước. So với mức 2,4 tỷ USD vào đầu năm 2025, tài sản hiện tại của "vua thép" đã tăng ròng 300 triệu USD năm qua.

Năm 2025, Hòa Phát đạt 158.332 tỷ đồng doanh thu, 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 13% và 29% so với năm 2024. Đây là năm đầu tiên doanh thu của Hòa Phát vượt 150.000 tỷ đồng , “xô đổ” kỷ lục của năm 2021 (149.680 tỷ). Tuy nhiên lợi nhuận vẫn cách đỉnh lịch sử của năm 2021 (hơn 34.500 tỷ đồng ) khá xa.

Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long sở hữu khối tài sản 2,7 tỷ USD . Ảnh: Nam Khánh.

Năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 170.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ đồng . Như vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành 93% mục tiêu doanh thu song vượt 3,4% kế hoạch lợi nhuận.

Lũy kế cả năm 2025, doanh nghiệp sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên trong lịch sử đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31% so với năm trước. Trong đó, thép cuộn cán nóng đóng góp 5 triệu tấn, tăng 73% so với năm 2024. Sản lượng HRC tăng nhanh một phần nhờ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh sở hữu 2,5 tỷ USD

Ông Hồ Hùng Anh hiện sở hữu khối tài sản 2,5 tỷ USD , xếp hạng 1.674 thế giới, tăng 500 triệu USD so với một năm trước.

Biến động này chủ yếu gắn với diễn biến cổ phiếu TCB của Techcombank - nơi ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch HĐQT và nắm giữ trực tiếp hơn 78,6 triệu cổ phiếu TCB, tương đương gần 1,12% vốn điều lệ. Ngoài ra, nhiều người thân khác trong gia đình ông Hùng Anh cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu TCB. Tổng cộng, gia đình vị tỷ phú này sở hữu tới 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 17,8% vốn ngân hàng.

Trong một năm qua, cổ phiếu TCB đã tăng từ vùng 25.000 đồng/cổ phiếu lên hơn 35.000 đồng (tính tại thời điểm đóng phiên 13/2).

Ông Hồ Hùng Anh sở hữu khối tài sản 2,5 tỷ USD , xếp hạng 1.674 thế giới. Ảnh: TCB.

Năm 2025, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 32.500 tỷ đồng , tăng 18% so với năm trước và vượt mục tiêu đề ra, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng TMCP có lợi nhuận cao nhất ngành.

Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang sở hữu 1,1 tỷ USD

Theo danh sách cập nhật mới nhất, ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD , xếp hạng 2.986 thế giới, tăng 100 triệu USD so với đầu năm 2025.

Hành trình trở thành tỷ phú USD của ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan, gắn liền với mì gói. Từ những gói mì bán tại Đông Âu, ông Quang đã sáng lập và dẫn dắt Masan thành thương hiệu dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng, đồng thời đưa ông vào nhóm những người giàu nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Quang, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan. Ảnh: MSN.

Năm 2025 vừa qua, Masan ghi nhận doanh thu 81.621 tỷ đồng , tăng 9% so với năm liền trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.764 tỷ đồng , tăng gấp 1,6 lần. Đây là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử tập đoàn, chỉ sau năm 2021. Nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thương vụ bán mảng thức ăn chăn nuôi năm 2021, kết quả năm 2025 là mức cao kỷ lục. Con số này cũng vượt 39% kế hoạch đề ra.

Loạt tỷ phú USD của Việt Nam mới lộ diện

Ngoài 5 tỷ phú USD kể trên, đầu tháng 2 vừa qua, bảng xếp hạng tỷ phú USD của Forbes đã cập nhật thêm 3 cá nhân người Việt Nam sở hữu khối tài sản trên 1 tỷ USD , gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup. Ảnh: VIC.

Trong đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ ông Phạm Nhật Vượng, sở hữu khối tài sản ròng khoảng 2,2 tỷ USD . Giá trị tài sản này gắn với hơn 341 triệu cổ phiếu VIC do bà nắm giữ trực tiếp, tương đương khoảng 4,4% vốn Tập đoàn Vingroup. Bà Phạm Thu Hương cũng là một trong những người sáng lập Vingroup cùng chồng.

Bà Phạm Thúy Hằng là Phó chủ tịch Vingroup. Tại thời điểm Forbes công bố, bà Hằng có tài sản khoảng 1,5 tỷ USD . Bà hiện nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn.

Còn ông Ngô Chí Dũng là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VPBank. Khối tài sản của ông Dũng được Forbes ước tính vào khoảng 1,1 tỷ USD , gắn với hơn 328 triệu cổ phiếu VPB đang nắm giữ, tương đương khoảng 4,14% vốn ngân hàng cùng lượng lớn cổ phần VPBank do người thân ông Dũng nắm giữ.