Chân dung ông chủ ngân hàng VPBank vừa thành tỷ phú USD

Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng - người vừa được Forbes ghi nhận vào danh sách tỷ phú USD thế giới - trước đó có thời gian dài lập nghiệp trong lĩnh vực mỳ ăn liền tại Nga.

Theo danh sách tỷ phú USD cập nhật mới nhất từ Forbes, Việt Nam đã có thêm 3 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 1 tỷ USD , trong đó bao gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Trong khi 2 nữ tỷ phú USD mới của Việt Nam là lãnh đạo chủ chốt tại Vingroup - tập đoàn tư nhân lớn nhất cả nước, thì ông Ngô Chí Dũng cũng chính là Chủ tịch HĐQT của VPBank - ngân hàng thương mại tư nhân thuộc nhóm lớn nhất Việt Nam.

Với khối tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD , ông Ngô Chí Dũng hiện là doanh nhân giàu thứ 8 tại Việt Nam, đồng thời xếp hạng 2.966 thế giới. Ông Dũng đồng thời là cổ đông cá nhân lớn nhất của VPBank với hơn 328 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 4,14% vốn điều lệ ngân hàng.

Khởi nghiệp từ mì ăn liền

Ông Ngô Chí Dũng sinh năm 1968, quê Bắc Hà (Lào Cai). Ông tốt nghiệp Đại học Thăm dò Địa chất Matxcova, chuyên ngành Kỹ sư địa chất công trình và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính trị - Kinh tế, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Trước khi được biết đến với vai trò ông chủ ngân hàng, ông Dũng từng khởi nghiệp tại Nga cùng doanh nhân Đặng Khắc Vỹ - người hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HoSE: VIB). Hai doanh nhân Việt Nam là nhà đã đồng sáng lập thương hiệu mì ăn liền Rollton vào năm 1998, trực thuộc Future Generation Group.

Rollton từng là cái tên rất được ưa chuộng tại Nga, thậm chí được xem là đối thủ “đáng gờm” của Masan tại thị trường này. Giai đoạn kinh doanh tại Nga được xem là “trường học thực tế” quan trọng, tạo nền tảng tài chính và tư duy quản trị cho ông Ngô Chí Dũng sau này.

Năm 2004, ông Dũng là cổ đông sáng lập và được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT của VIB. Đến giai đoạn 2005-2009, ông giữ cương vị Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Liên Minh và Tập đoàn KBG, đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB).

Dù gắn bó từ những ngày đầu và trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại VIB, Techcombank, đến tháng 3/2010, ông Ngô Chí Dũng bất ngờ gia nhập HĐQT VPBank. Cũng từ đây, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng trở thành "bến đỗ” dài hạn cho sự nghiệp của vị doanh nhân họ Ngô.

Ông chủ ngân hàng tư nhân triệu tỷ

Chỉ vài tháng sau khi ông Dũng tham gia điều hành, tháng 11/2010, VPBank công bố kế hoạch phát hành 154 triệu cổ phiếu với giá 14.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng . Đây được coi là quyết định táo bạo trong bối cảnh nhiều ngân hàng khi đó không thể huy động vốn thành công.

Thương vụ hoàn tất chỉ sau một tháng, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của ban lãnh đạo và cổ đông. Theo lãnh đạo VPBank, Chủ tịch Ngô Chí Dũng lựa chọn chiến lược đầu tư dài hạn, chấp nhận “bỏ tiền tươi” để nâng giá trị thực của ngân hàng.

Dưới sự dẫn dắt của ông, VPBank từng bước chuyển mình từ một ngân hàng quy mô nhỏ trở thành một trong những ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đã đạt 1,26 triệu tỷ đồng , tăng khoảng 21 lần so với năm 2010; dư nợ tín dụng vượt 943.000 tỷ đồng ; tiền gửi khách hàng đạt hơn 628.000 tỷ đồng . VPBank hiện cũng là một trong 3 ngân hàng ngoài quốc doanh sở hữu khối tài sản trên 1 triệu tỷ đồng (cùng với MB và Techcombank).

Tại VPBank, ông Dũng ghi đậm dấu ấn với hàng loạt cột mốc chiến lược như thành lập công ty tài chính FE Credit (năm 2014), niêm yết cổ phiếu VPB trên HoSE (năm 2017), bán 49% vốn FE Credit cho SMBC (năm 2021), bán 15% vốn VPBank cho cổ đông chiến lược SMBC (năm 2023) và tiếp nhận chuyển giao bắt buộc GPBank vào đầu năm 2025.

Hệ sinh thái của VPBank hiện bao gồm ngân hàng mẹ VPBank cùng với loạt công ty con: tài chính tiêu dùng (FE Credit), chứng khoán (VPBankS), bảo hiểm phi nhân thọ (OPES), ngân hàng số CAKE by VPBank cùng nhiều nền tảng công nghệ - dịch vụ khác.

VPBANK LÀ MỘT TRONG 3 NGÂN HÀNG TƯ NHÂN TRIỆU TỶ TẠI VIỆT NAM Nguồn: BCTC NH. Nhãn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tổng tài sản Tỷ đồng 59807 82818 102576 121264 163241 193876 228771 277752 323291 377204 419027 547409 631013 817567 923848 1260150

Năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank đạt 30.625 tỷ đồng , trong đó ngân hàng mẹ đóng góp hơn 86%. Các công ty con cũng ghi nhận kết quả tích cực, góp phần củng cố vị thế của VPBank trong nhóm dẫn đầu ngành.

Theo đó, VPBankS ghi nhận 4.476 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 4 lần cùng kỳ. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 34.000 tỷ đồng , gấp gần 4 lần thời điểm đầu năm và vẫn còn dư địa gần 34.000 tỷ nhờ nguồn vốn được củng cố sau IPO. Trong quý IV/2025, thị phần môi giới trên HoSE của VPBankS tăng lên 3,2%, lọt top 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất.

Trong mảng tài chính tiêu dùng, FE Credit đã có lãi năm thứ 2 liên tiếp, đạt hơn 600 tỷ. Với lĩnh vực bảo hiểm, OPES báo lợi nhuận đạt hơn 638 tỷ đồng . Còn tại GPBank, chỉ sau một năm tái cơ cấu toàn diện, ngân hàng được chuyển giao bắt buộc này đã báo lãi hơn 500 tỷ.

VPBank đặt mục tiêu giai đoạn 2022-2026 trở thành một trong 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và lọt top 100 ngân hàng châu Á.

Xa hơn, trong giai đoạn 2026-2029, ngân hàng hướng tới tốc độ tăng trưởng 30-35% mỗi năm.