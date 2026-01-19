Ngân hàng yếu kém lãi 500 tỷ sau một năm chuyển giao bắt buộc

Sau khi về VPBank để tái cơ cấu và có thêm nguồn lực tài chính, kết quả kinh doanh của GPBank đã có dấu hiệu khởi sắc khi báo lãi hơn 500 tỷ đồng trong năm kinh doanh 2025.

GPBank báo kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2025. Ảnh: GPBank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025 của tập đoàn và các công ty con trong hệ sinh thái. Trong đó có kết quả khả quan từ Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank).

Cụ thể, sau một năm tái cơ cấu toàn diện với sự đồng hành của ngân hàng mẹ, GPBank đã có lãi hơn 500 tỷ đồng . Đây cũng là kết quả đã được dự báo từ trước. Tại buổi ra mắt ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus, VPBank tuyên bố GPBank là ngân hàng chuyển giao bắt buộc đầu tiên có lãi chỉ sau 5 tháng được tiếp nhận. Và mức lợi nhuận được ước tính lúc đó là gần 500 tỷ đồng .

Trước đó vào ngày 17/1/ 2025, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quyết định số 118/QĐ-NHNN về việc chuyển giao bắt buộc GPBank do Nhà nước là chủ sở hữu 100% vốn cho VPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc được Chính phủ phê duyệt.

Sau khi được chuyển giao bắt buộc, GPBank tiếp tục hoạt động dưới hình thức là một ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 24/9/2025, căn cứ Quyết định số 2513/QĐ-QLGS4 sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của GPBank; công văn số 2514/QLGS4 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của GPBank; công văn số 2516/QLGS4 về việc GPBank thay đổi tên trên giấy phép của NHNN, GPBank thay đổi tên thành Ngân hàng thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng.

Sau khi tiếp nhận GPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc, VPBank đã nhanh chóng triển khai tái cấu trúc toàn diện. Trong hệ sinh thái của VPBank, GPBank đang được định hướng trở thành mảnh ghép ngân hàng số phục vụ phân khúc khách hàng SME.

Để hỗ trợ GPBank, VPBank đã góp vốn vào GPBank trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao để hỗ trợ thêm nguồn lực tài chính, phát triển kinh doanh, cải thiện kết quả hoạt động của ngân hàng yếu kém này. VPBank cho biết tổng mức vốn góp sẽ không vượt quá 20% vốn điều lệ của ngân hàng mẹ.

Bên cạnh đó, VPBank sẽ chuyển giao kinh nghiệm, kiến thức để hỗ trợ quá trình tái cấu trúc GPBank theo phương án chuyển giao bắt buộc.

Sau khi được chuyển giao về VPBank, GPBank cũng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, thể hiện cam kết trong việc chuyển đổi, định hình một mô hình hoạt động, kinh doanh hiện đại với trọng tâm dài hạn trở thành ngân hàng hàng đi đầu trong phân khúc SME, cung cấp giải pháp số sáng tạo và toàn diện.

Trong báo cáo tài chính quý IV và hợp nhất cả năm 2025 mới công bố, VPBank cho biết dù GPBank đã có lợi nhuận nhưng theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 185 của Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, VPBank hiện không phải hợp nhất báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.

Vì thế, báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 chỉ bao gồm ngân hàng và các công ty con nhưng không bao gồm GPBank.