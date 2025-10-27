ACB 'nhảy vào' cuộc chơi mới, quyết đấu VPBank, Techcombank, MB

ACB cho biết việc sở hữu công ty bảo hiểm giúp ngân hàng kiểm soát toàn diện từ sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi, tăng sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

ACB dự kiến công ty bảo hiểm mới sẽ có tên gọi là Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB, do ngân hàng làm chủ sở hữu. Ảnh: ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) vừa công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. ACB sẽ lấy ý kiến cổ đông về nội dung này trong thời gian 24/10-10/11.

Thêm công ty bảo hiểm vào "hệ sinh thái tài chính"

Cụ thể, ACB trình phương án tên gọi dự kiến của công ty con mới là Công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ ACB (ACBI). Loại hình công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do ACB làm chủ sở hữu.

Vốn điều lệ ACBI dự kiến khoảng 500 tỷ đồng , các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến bao gồm bảo hiểm tài sản; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển; bảo hiểm hàng không; bảo hiểm xe cơ giới; bảo hiểm cháy nổ; bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự của chủ tàu; bảo hiểm trách nhiệm....

Nhà băng này cho biết ngay từ năm đầu tiên thành lập, ACBI sẽ xác định rõ định hướng chiến lược tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm tài sản và cháy nổ và con người, những phân khúc có nhu cầu cao và biên lợi nhuận ổn định.

Dự kiến doanh thu từ phí bảo hiểm gốc của ACBI sẽ đạt 2.300 tỷ đồng vào năm 2030, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trên 50%. Bên cạnh đó, hoạt động nhượng tái bảo hiểm sẽ triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro từ các hợp đồng có giá trị lớn và sản phẩm mới. Tỷ lệ nhượng tái/doanh số gốc phát sinh từ năm 2027 và dự kiến đạt 22% vào năm 2030.

Sau 5 năm hoạt động, công ty dự kiến đạt lợi nhuận trước thuế là 365 tỷ đồng , tương ứng với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 50%/năm. Tổng tài sản dự kiến tăng hơn 3 lần, vượt mốc 2.000 tỷ đồng vào năm thứ 5. Tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) được kỳ vọng duy trì trên 20% vào cuối năm 2030.

Về thị phần, ACB đặt mục tiêu ACBI đạt thị phần trên 1,5% về doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ sau 5 năm, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường tài chính Việt Nam.

Nói về quyết định lấn sang mảng bảo hiểm, ACB cho biết thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội phát triển khi tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm (doanh thu phí bảo hiểm/GDP) và mức chi tiêu bình quân đầu người còn thấp so với các nước trong khu vực. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài sản, sức khỏe và rủi ro kinh doanh ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, thay vì phụ thuộc vào đối tác bảo hiểm (bancassurance), ACB có thể tự thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng của mình, tăng khả năng kiểm soát chất lượng dịch vụ và quy trình khai thác.

ACB đánh giá trong bối cảnh biên lợi nhuận tín dụng thu hẹp, bảo hiểm trở thành kênh sinh lời tiềm năng, mang lại nguồn thu từ phí, đầu tư và tái bảo hiểm. Việc tự phát triển công ty bảo hiểm giúp ACB chủ động trong thiết kế sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, đồng thời tối ưu hạ tầng, nhân sự, công nghệ trong tập đoàn.

Hiện ACB đang sở hữu 4 công ty con và đều có tỷ lệ sở hữu 100% bao gồm Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS), Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng Á Châu (ACBA), Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê Tài chính Ngân hàng Á Châu (ACBL) và Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ ACB (ACBC).

Ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB. Ảnh: ACB.

Quyết đấu Techcombank, VPBank, MB

Trước ACB, nhiều ngân hàng cũng đã công bố kế hoạch lấn sân mảng bảo hiểm. Trong đó, VPBank và Techcombank đã tăng tốc lập công ty bảo hiểm

Hồi cuối tháng 9, Techcombank và Vingroup đã chính thức ra mắt CTCP Bảo hiểm nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life). Liên doanh này có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng , trong đó Techcombank nắm 80% vốn sở hữu.

Không dừng lại ở đó, Techcombank cũng đã góp vốn lập Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ TCGIns từ tháng 10/2024, cho thấy định hướng phát triển song song hai trụ cột bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

VPBank cũng từng thâu tóm Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ OPES từ năm 2022, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,42% với vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng .

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025, VPBank tiết lộ kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ riêng, với vốn điều lệ dự kiến gần 2.000 tỷ đồng , trong đó ngân hàng và các bên liên quan có thể nắm tới 100% vốn.

Lãnh đạo VPBank cho biết mục tiêu của ngân hàng là xây dựng mô hình tập đoàn tài chính đa năng, với các mảnh ghép gồm FE Credit (tín dụng tiêu dùng), OPES (bảo hiểm phi nhân thọ), VPBankS (chứng khoán) và sắp tới là công ty bảo hiểm nhân thọ cùng công ty quản lý quỹ.

Trong khi đó, các ngân hàng đã có liên doanh bảo hiểm cũng đang tìm cách gia tăng tỷ lệ sở hữu hoặc thúc đẩy các sáng kiến nội bộ nhằm mở rộng thị phần.

Agribank là 1 trong 3 cổ đông lớn sở hữu hơn 52% cổ phần tại CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC). BIDV là cổ đông lớn tại Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) đồng thời chung vốn với liên doanh để thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV MetLife. Còn Tổng CTCP Bảo hiểm VietinBank (VBI) được thành lập từ nguồn vốn của VietinBank.

MB hiện sở hữu 2 công ty bảo hiểm là Bảo hiểm Quân đội - MIC (bảo hiểm phi nhân thọ) và Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas. Hai công ty này đóng góp khoảng 20% lợi nhuận trước thuế mỗi năm vào lợi nhuận của MB.

Bên cạnh đó, LPBank chính thức tiếp nhận Bảo hiểm Xuân Thành từ tháng 2/2024 và đổi tên thành Bảo hiểm LPBank.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến nay thị trường bảo hiểm Việt Nam có 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm đang hoạt động. Nhưng thực tế thị trường hiện vẫn chưa có nhiều công ty bảo hiểm do người Việt làm chủ.

Cũng theo báo cáo từ Bộ Tài chính, trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 821.241 tỷ đồng , tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 64.070 tỷ đồng (+16%). Dù vậy, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành giảm nhẹ 0,4%, đạt 165.518 tỷ đồng .