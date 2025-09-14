Các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Việt Nam làm ăn ra sao?

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn bị suy giảm lợi nhuận nửa đầu năm nay do chi phí tăng cao, hoạt động tài chính kém tích cực. Số ít doanh nghiệp giữ được tăng trưởng dương.

Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ghi nhận lợi nhuận nửa đầu năm nay sụt giảm mạnh. Ảnh: Đức Mạnh/Laodong.vn.

Nửa đầu năm 2025, phần lớn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đều ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh, trong khi mảng đầu tư tài chính cũng kém sắc. Hiện tại, đã có khoảng 15 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã công bố báo cáo tài chính bán niên, trong đó có tới 11 đơn vị suy giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận bảo hiểm nhân thọ giảm mạnh

Theo đó, hàng loạt tên tuổi bảo hiểm nhân thọ lớn tại Việt Nam như Prudential, Manulife, Dai-ichi, AIA, Hanwha Life, Chubb Life, MVI, Generali, Sun Life… đều ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong nửa đầu năm qua.

Generali Việt Nam là trường hợp đáng chú ý nhất khi lợi nhuận trước thuế thay đổi "180 độ" từ mức lãi gần 117 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2024 sang lỗ gần 22 tỷ đồng nửa đầu năm nay. Hiệu quả kinh doanh của Chubb Life cũng kém khả quan khi lợi nhuận "bốc hơi" 98%, chỉ đạt vỏn vẹn 2,5 tỷ đồng . Prudential thì báo lợi nhuận giảm 26% xuống 812 tỷ đồng , trong khi Cathay Life chịu cảnh giảm 21% lợi nhuận, đạt 820 tỷ đồng .

Ngay cả “ông lớn” AIA cũng chịu "cú sốc" lớn với lợi nhuận trước thuế giảm 92% trong nửa đầu năm nay, còn 45 tỷ đồng , chủ yếu do chi phí bán hàng, trả hoa hồng và quản lý tăng cao.

Manulife Việt Nam đánh mất vị trí dẫn đầu thị trường về lợi nhuận khi suy giảm 65% so với cùng kỳ, còn 737 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 2 quý kinh doanh đầu năm. Doanh nghiệp này cho biết đã chi trả gần 4.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm chỉ trong 6 tháng.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 của Sun Life Việt Nam cho thấy kết quả kinh doanh kém tích cực khi doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 608 tỷ đồng , tăng gần 68% so với mức lỗ 363 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn thu giảm trong khi chi phí bồi thường quyền lợi bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao.

LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ NỬA ĐẦU NĂM 2025 Nguồn: BCTC DN. Nhãn Bảo Việt Nhân thọ Dai-ichi Cathay Life Prudential Manulife Hanwha Life Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng BIDV Met Life AIA Việt Nam Mirae Asset FWD Việt Nam Chubb Life Fubon Life Generali Sun Life Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1204 1203 820 812 737 329 171 92 45 41 37 3 -3 -22 -608

Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho thấy sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu đến từ hai mảng kinh doanh chính là bảo hiểm và tài chính.

Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc của 14 doanh nghiệp trong nửa đầu năm nay chỉ giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm 2024. Một số ít như BIDV Metlife, Generali và Shinhan Life là duy trì tăng trưởng dương. Tuy nhiên, chi phí bán hàng, hoa hồng và quản lý tăng cao đã bào mòn lợi nhuận của nhóm này.

Mảng kinh doanh bảo hiểm toàn ngành có cải thiện, với lợi nhuận gộp đạt 2.559 tỷ đồng , gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khủng hoảng niềm tin.

Ở mảng kinh doanh tài chính, đa số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ghi nhận mức tăng trưởng âm. Lợi nhuận gộp của 14 công ty sụt 17%, từ 21.547 tỷ đồng xuống 17.937 tỷ, chủ yếu do thua lỗ từ bán chứng khoán và đánh giá lại tài sản đầu tư.

Prudential là ví dụ điển hình khi lợi nhuận tài chính giảm 37% xuống 3.896 tỷ đồng , do lãi chưa thực hiện từ quỹ liên kết đơn vị sụt gần 79% và lỗ hơn 291 tỷ đồng từ bán chứng khoán đầu tư.

Điểm sáng từ một số doanh nghiệp

Dù bức tranh chung ảm đạm, vẫn có khoảng 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương trong nửa đầu năm nay gồm Bảo Việt Nhân thọ, Shinhan Life, BIDV Metlife và FWD Việt Nam.

Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm (cụ thể đạt 1.204 tỷ đồng ), tương đương 70% lợi nhuận cả năm 2024 và tăng 55% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm khi đạt 16.650 tỷ đồng , gần gấp đôi so với 2 đối thủ Prudential và Manulife.

Xét theo tỷ lệ tăng trưởng về lợi nhuận, BIDV Metlife gây bất ngờ khi chứng kiến kết quả kinh doanh này tăng vọt 329% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 92 tỷ đồng . Kết quả này được hỗ trợ chủ yếu nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng 55% lên 918 tỷ đồng .

FWD Việt Nam cũng đạt kết quả ấn tượng với lợi nhuận tăng 96%, đạt gần 37 tỷ đồng . Động lực chính đến từ khoản “thu nhập khác” tăng vọt hơn 5.000%, cùng với việc tiết giảm đáng kể chi phí cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm và quản lý doanh nghiệp.