Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam 'bốc hơi' hơn 90% lợi nhuận

  • Thứ tư, 3/9/2025 16:24 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Doanh thu tăng không kịp bù chi phí là nguyên nhân chính khiến Công ty bảo hiểm AIA Việt Nam giảm 92% lợi nhuận trước thuế 6 tháng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt vỏn vẹn 45 tỷ đồng.

Lãi trước thuế của Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam giảm mạnh đột ngột trong nửa đầu năm chủ yếu do chi phí tăng cao. Ảnh: AIA Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 7.453 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lại tăng cao hơn, tăng 12% lên 6.730 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh cốt lõi giảm 15%, chỉ còn 723 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu cho thấy sức ép chi phí đang ngày càng đè nặng lên doanh nghiệp bảo hiểm này.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ doanh thu phí bảo hiểm gốc, ghi nhận 7.909 tỷ đồng, tăng hơn 10%. Trong đó, bảo hiểm liên kết chung tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi mang về 5.784 tỷ đồng, tăng 7%.

Ngoài ra, hoạt động đầu tư tài chính cũng mang về khoản lợi nhuận gộp 1.825 tỷ đồng, tăng nhẹ 4%. AIA còn ghi nhận thêm khoản thu nhập khác 36 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ, tạo thêm chút dư địa tích cực.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng vọt tới 50%, lên 1.455 tỷ đồng là nguyên nhân chính "đốt" thành quả doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nhích 2% so với cùng kỳ lên 1.085 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 3%, đạt 3.027 tỷ đồng, chủ yếu do chi trả các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và liên kết chung. Bên cạnh đó, các khoản chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 15% lên 421 tỷ đồng, do công ty mạnh tay chi hoa hồng bảo hiểm.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA AIA VIỆT NAM CÁC NĂM GẦN ĐÂY
Nguồn: BCTC DN
Nhãn202020212022202320246T2025
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 194011001380167841945

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của AIA trong 6 tháng đầu năm chỉ còn 45 tỷ đồng, “bốc hơi” tới 92% so với cùng kỳ năm ngoái. May mắn là nhờ được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp 22 tỷ đồng, lãi ròng sau thuế của công ty bảo hiểm này mới đạt 56 tỷ đồng, nhưng vẫn là con số khiêm tốn so với quy mô tài sản quản lý lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của AIA Việt Nam đạt khoản 71.523 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh 57% lên 1.810 tỷ đồng. Các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn lần lượt đạt 16.901 tỷ và 41.901 tỷ đồng, cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì nền tảng vốn dày dặn để ứng phó với thách thức.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Thêm hơn 3,3 triệu người được hưởng lương hưu, trợ cấp

Bộ Nội vụ cho biết trong quý II năm nay có hơn 3,3 triệu người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

18:20 4/8/2025

Từ ngày 15/8, những người này sẽ được trợ cấp 5 triệu đồng/tháng

Từ ngày 15/8, người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

17:49 3/8/2025

Quy định mới nhất về kênh đầu tư các loại quỹ bảo hiểm

Các loại quỹ bảo hiểm được phép đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

09:09 27/7/2025

Hồng Nhung

Bảo hiểm AIA Tiền mã hóa AIA Việt Nam Bảo hiểm nhân thọ kết quả kinh doanh công ty bảo hiểm

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý