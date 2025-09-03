Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam 'bốc hơi' hơn 90% lợi nhuận

Doanh thu tăng không kịp bù chi phí là nguyên nhân chính khiến Công ty bảo hiểm AIA Việt Nam giảm 92% lợi nhuận trước thuế 6 tháng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt vỏn vẹn 45 tỷ đồng.

Lãi trước thuế của Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam giảm mạnh đột ngột trong nửa đầu năm chủ yếu do chi phí tăng cao. Ảnh: AIA Việt Nam.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (AIA Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 7.453 tỷ đồng , tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lại tăng cao hơn, tăng 12% lên 6.730 tỷ đồng , khiến lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh cốt lõi giảm 15%, chỉ còn 723 tỷ đồng . Đây là dấu hiệu cho thấy sức ép chi phí đang ngày càng đè nặng lên doanh nghiệp bảo hiểm này.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ doanh thu phí bảo hiểm gốc, ghi nhận 7.909 tỷ đồng , tăng hơn 10%. Trong đó, bảo hiểm liên kết chung tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi mang về 5.784 tỷ đồng , tăng 7%.

Ngoài ra, hoạt động đầu tư tài chính cũng mang về khoản lợi nhuận gộp 1.825 tỷ đồng , tăng nhẹ 4%. AIA còn ghi nhận thêm khoản thu nhập khác 36 tỷ đồng , gấp đôi so với cùng kỳ, tạo thêm chút dư địa tích cực.

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng vọt tới 50%, lên 1.455 tỷ đồng là nguyên nhân chính "đốt" thành quả doanh thu. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nhích 2% so với cùng kỳ lên 1.085 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 3%, đạt 3.027 tỷ đồng , chủ yếu do chi trả các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và liên kết chung. Bên cạnh đó, các khoản chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 15% lên 421 tỷ đồng , do công ty mạnh tay chi hoa hồng bảo hiểm.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA AIA VIỆT NAM CÁC NĂM GẦN ĐÂY Nguồn: BCTC DN Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 6T2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 1940 1100 1380 1678 419 45

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của AIA trong 6 tháng đầu năm chỉ còn 45 tỷ đồng , “bốc hơi” tới 92% so với cùng kỳ năm ngoái. May mắn là nhờ được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp 22 tỷ đồng , lãi ròng sau thuế của công ty bảo hiểm này mới đạt 56 tỷ đồng , nhưng vẫn là con số khiêm tốn so với quy mô tài sản quản lý lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của AIA Việt Nam đạt khoản 71.523 tỷ đồng , tăng nhẹ 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh 57% lên 1.810 tỷ đồng . Các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn lần lượt đạt 16.901 tỷ và 41.901 tỷ đồng , cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì nền tảng vốn dày dặn để ứng phó với thách thức.