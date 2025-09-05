Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 2 Việt Nam làm ăn ra sao?

Kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm nay, Prudential Việt Nam thu về khoản lợi nhuận trước thuế gần 812 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi ròng của Prudential Việt Nam trong nửa đầu năm đạt 678 tỷ đồng. Ảnh: Prudential.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Theo đó, trong 2 quý đầu năm nay, công ty bảo hiểm nhân thọ có tổng tài sản lớn thứ 2 tại Việt Nam đã ghi nhận khoản doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 9.576 tỷ đồng , giảm 13% so với cùng kỳ của năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm tới 35%, chỉ mang về 4.221 tỷ đồng . Các khoản thu nhập khác cũng giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Ở chiều chi phí, các khoản chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bán hàng đều được tiết giảm hai chữ số. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại không biến động nhiều, chi phí cho hoạt động tài chính cũng chỉ tăng thấp.

Dù vậy, việc tiết kiệm chi kể trên không đủ để Prudential Việt Nam thoát cảnh suy giảm lợi nhuận khi doanh thu từ nhiều hoạt động yếu hơn năm ngoái. Kết quả, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ này thu về gần 812 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm này, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tương ứng, đạt 678 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PRUDENTIAL VIỆT NAM CÁC NĂM GẦN ĐÂY Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 2798 517 4504 3807 3339 812

Tại ngày 30/6, Prudential Việt Nam có tổng tài sản đạt hơn 192.507 tỷ đồng , tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tài sản lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Bảo Việt.

Cấu trúc tài sản của Prudential Việt Nam có các khoản đầu tư tài chính chiếm gần 88% tổng tài sản. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 39.648 tỷ đồng với hơn một nửa các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM (19.438 tỷ), phần còn lại dưới dạng tiền gửi tại ngân hàng và chứng chỉ quỹ. Prudential Việt Nam không thuyết minh chi tiết danh mục cổ phiếu nắm giữ.

Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn của Prudential Việt Nam chủ yếu dưới dạng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, với gần 72.000 tỷ đồng ; tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi dài hạn là 38.550 tỷ đồng . Bên cạnh đó, công ty cũng nắm hơn 17.806 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm 30/6.

Trước Prudential Việt Nam, một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn khác trên thị trường là Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam cũng chứng kiến khoản lợi nhuận "bốc hơi" tới 92% trong nửa đầu năm nay do các khoản chi phí tăng cao.

Theo đó, khoản lợi nhuận trước thuế 6 tháng của doanh nghiệp này báo đạt vỏn vẹn 45 tỷ đồng . Lãi ròng sau thuế đạt 56 tỷ đồng nhờ được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp 22 tỷ đồng . Đây đều là những con số khiêm tốn so với quy mô tài sản quản lý lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của AIA Việt Nam.