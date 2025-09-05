Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty bảo hiểm nhân thọ lớn thứ 2 Việt Nam làm ăn ra sao?

  • Thứ sáu, 5/9/2025 15:27 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Kết thúc 6 tháng kinh doanh đầu năm nay, Prudential Việt Nam thu về khoản lợi nhuận trước thuế gần 812 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi ròng của Prudential Việt Nam trong nửa đầu năm đạt 678 tỷ đồng. Ảnh: Prudential.

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

Theo đó, trong 2 quý đầu năm nay, công ty bảo hiểm nhân thọ có tổng tài sản lớn thứ 2 tại Việt Nam đã ghi nhận khoản doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 9.576 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ của năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm tới 35%, chỉ mang về 4.221 tỷ đồng. Các khoản thu nhập khác cũng giảm nhẹ so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Ở chiều chi phí, các khoản chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bán hàng đều được tiết giảm hai chữ số. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại không biến động nhiều, chi phí cho hoạt động tài chính cũng chỉ tăng thấp.

Dù vậy, việc tiết kiệm chi kể trên không đủ để Prudential Việt Nam thoát cảnh suy giảm lợi nhuận khi doanh thu từ nhiều hoạt động yếu hơn năm ngoái. Kết quả, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ này thu về gần 812 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm này, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tương ứng, đạt 678 tỷ đồng.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PRUDENTIAL VIỆT NAM CÁC NĂM GẦN ĐÂY
Nguồn: BCTC DN.
Nhãn202020212022202320242025
Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 2798517450438073339812

Tại ngày 30/6, Prudential Việt Nam có tổng tài sản đạt hơn 192.507 tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tài sản lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Bảo Việt.

Cấu trúc tài sản của Prudential Việt Nam có các khoản đầu tư tài chính chiếm gần 88% tổng tài sản. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 39.648 tỷ đồng với hơn một nửa các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM (19.438 tỷ), phần còn lại dưới dạng tiền gửi tại ngân hàng và chứng chỉ quỹ. Prudential Việt Nam không thuyết minh chi tiết danh mục cổ phiếu nắm giữ.

Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn của Prudential Việt Nam chủ yếu dưới dạng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, với gần 72.000 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi dài hạn là 38.550 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng nắm hơn 17.806 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm 30/6.

Trước Prudential Việt Nam, một công ty bảo hiểm nhân thọ lớn khác trên thị trường là Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam cũng chứng kiến khoản lợi nhuận "bốc hơi" tới 92% trong nửa đầu năm nay do các khoản chi phí tăng cao.

Theo đó, khoản lợi nhuận trước thuế 6 tháng của doanh nghiệp này báo đạt vỏn vẹn 45 tỷ đồng. Lãi ròng sau thuế đạt 56 tỷ đồng nhờ được hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp 22 tỷ đồng. Đây đều là những con số khiêm tốn so với quy mô tài sản quản lý lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của AIA Việt Nam.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam 'bốc hơi' hơn 90% lợi nhuận

Doanh thu tăng không kịp bù chi phí là nguyên nhân chính khiến Công ty bảo hiểm AIA Việt Nam giảm 92% lợi nhuận trước thuế 6 tháng so với cùng kỳ năm ngoái, đạt vỏn vẹn 45 tỷ đồng.

48:2880 hôm qua

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng có thêm nhiệm vụ

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ thêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

16:19 3/9/2025

Thêm hơn 3,3 triệu người được hưởng lương hưu, trợ cấp

Bộ Nội vụ cho biết trong quý II năm nay có hơn 3,3 triệu người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

18:20 4/8/2025

Hồng Nhung

Prudential Việt Nam Tiền mã hóa công ty bảo hiểm dịch vụ bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ hợp đồng bảo hiểm

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

VN-Index 'guc nga' hinh anh

VN-Index 'gục ngã'

35 phút trước 15:49 5/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Sau khi chinh phục thành công mốc 1.700 điểm trong buổi sáng 5/9, chỉ số VN-Index bất ngờ quay đầu lao dốc gần 30 điểm vào cuối phiên, đánh mất toàn bộ thành quả trước đó.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý