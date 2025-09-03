Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng có thêm nhiệm vụ

  • Thứ tư, 3/9/2025 16:19 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ thêm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu trước Quốc hội. Ảnh: Quochoi.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1888/QĐ của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Theo quyết định, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Quyết định của Thủ tướng cũng bổ nhiệm một số cán bộ kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội, bao gồm gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu.

Ngoài ra còn có thêm Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Quang Phòng; Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam Đinh Hồng Thái và Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (3/9).

Hồng Nhung

Bộ trưởng Tài chính Chính phủ ông Nguyễn Văn Thắng Thủ tướng Phạm Minh Chính Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc

