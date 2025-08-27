Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu vàng trang sức xuống 0%

Theo Bộ Tài chính, việc nghiên cứu giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức.

Vàng trang sức. Ảnh: Trần Việt/TTXVN.

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Bộ Tài chính đã nhận được 8 ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức được xin ý kiến về việc sửa đổi Nghị định trên, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an nhất trí với nội dung của dự thảo Nghị định.

Riêng Hiệp hội Kinh doanh vàng bạc Việt Nam đề nghị điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với vàng nguyên liệu xuống 0%.

Theo Bộ Tài chính, theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành ban hành kèm theo Nghị định 26/2023/NDD-CP, các mặt hàng vàng nguyên liệu thuộc nhóm 71.8 (mô tả “vàng”(kể cả vàng mạ bạch kim) chưa gia công hoặc ở dạng bán thành phẩm, hoặc ở dạng bột) đã có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các đơn vị để xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Tại tờ trình, Bộ Tài chính cho biết theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng thế giới quý 4/2024 tăng khoảng 28-30% so với đầu năm (mức tăng cao nhất kể từ năm 2010) và tiếp tục lập đỉnh mới khi sang năm 2025. Tính trung bình quý 1/2025, giá vàng thế giới tăng khoảng 38-39% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm nay, chỉ số giá vàng trong nước so với tháng liền kề trước đó và so với cùng kỳ năm trước đều liên tục tăng mạnh.

Cụ thể, so với tháng liền kề trước đó, chỉ số giá vàng tháng 2/2025 tăng 4,72%; tháng 3/2025 tăng 4,68%; tháng 4/2025 tăng 10,54%; tháng 5/2025 tăng 10,47%; riêng tháng 6/2025, chỉ số giá vàng trong nước giảm nhẹ 1,27%.

So với cùng kỳ năm trước, mức tăng lần lượt qua các tháng là 32,57%; 32,68%; 37,14%; 45,95% và 48,01%. Bình quân nửa đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 37,4%.

Theo Bộ Tài chính, giá của mặt hàng đồ trang sức biến động cùng chiều với giá vàng trong nước. Cụ thể, tháng 2/2025 tăng 4,32% so với tháng trước; tháng 3/2025 tăng 3,73%; tháng 4/2025 tăng 7,32%; tháng 5/2025 tăng 10,64%; riêng tháng 6/2025 giảm 1,34%.

Sự biến động về giá vàng thế giới, trong nước đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ vàng toàn cầu, đặc biệt là đối với vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo báo cáo của WGC, tổng nhu cầu toàn thế giới đối với vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2024 đạt 1.877 tấn (giảm 11% so với năm 2023) và quý 1/2025 đạt 380 tấn (giảm 21% so với cùng kỳ năm 2024).

Tại Việt Nam, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ đạt 13,22 tấn (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2023 - mức giảm lớn nhất trong khu vực ASEAN).

Theo Bộ Tài chính, từ giữa tháng 4.2025, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới bắt đầu tăng mạnh, đỉnh điểm vào giữa tháng 5.2025, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 19 triệu đồng/lượng, còn chênh lệch của vàng nhẫn tiệm cận 14 triệu đồng/lượng. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Do đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh việc nghiên cứu giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế trong bối cảnh khó khăn do nguồn vàng nguyên liệu đầu vào hạn chế và giá cả tăng cao, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng.

Nội dung cơ bản của dự thảo nghị định là điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10 từ mức 1% hiện hành xuống 0%.

Tại tờ trình, Bộ Tài chính cho biết theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này tại cả 4 mã hàng năm 2024 là 332,2 triệu USD , giảm 4,95% so với năm 2023 ( 349,5 triệu USD ). Trong đó, 3/4 mã hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, 1/4 mã có kim ngạch xuất khẩu giảm.

Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế xuất khẩu của mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã nêu trên từ 1% xuống 0%.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện theo phương án này, số thu ngân sách nhà nước dự kiến giảm khoảng 3,3 triệu USD /năm (khoảng 79 tỉ đồng /năm, tính trên kim ngạch xuất khẩu năm 2024.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng việc đề xuất giảm thuế suất thuế xuất khẩu đối với vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0% là bước đi kịp thời, từ đó, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có thêm dư địa cạnh tranh trên thị trường quốc tế, nhất là khi chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đang ở mức cao.

Bên cạnh đó, chính sách này sẽ khuyến khích chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị gia tăng, tạo thêm nguồn cung hợp pháp cho thị trường, qua đó góp phần ổn định thị trường vàng trong nước.