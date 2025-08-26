Mua bán vàng từ 20 triệu đồng bắt buộc phải chuyển khoản

Mua bán vàng từ 20 triệu đồng/khách/ngày trở lên buộc phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng để tăng minh bạch và hạn chế rủi ro.

Theo quy định mới, mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày bắt buộc phải chuyển khoản. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Nghị định mới quy định mọi giao dịch mua - bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong cùng một ngày phải thực hiện qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc bổ sung quy định này để đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.

Bên cạnh đó, Nghị định 232 cũng đã xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước, chuyển sang cơ chế cấp phép.

Về điều kiện cấp phép, các doanh nghiệp được xem xét khi có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, có giấy phép kinh doanh vàng miếng, không bị xử phạt hành chính hoặc đã khắc phục hậu quả; đồng thời có quy định sản xuất vàng vía.

Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp khi có vốn điều lệ từ 50.000 tỷ đồng trở lên cùng các yêu cầu tương ứng về giấy phép và quy định nội bộ.

Nghị định cũng quy định doanh nghiệp khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại phải lập và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định; lưu trữ đầy đủ, chính xác dữ liệu giao dịch bán vàng nguyên liệu; thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước.

Theo thống kê của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trong quý II, đạt 1.249 tấn. Tuy nhiên, riêng Việt Nam lại đi ngược xu hướng khi giảm mua 20% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ còn 9 tấn.

Dù vậy, nếu xét theo giá trị quy đổi USD, tổng giá trị vàng đầu tư tại Việt Nam vẫn tăng 12% lên 997 triệu USD , cho thấy nhu cầu thực tế trong dài hạn sẽ duy trì ở mức cao.