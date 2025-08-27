Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Người dân chen chân 'vét' sạch vàng giữa 'cơn bão' giá

  • Thứ tư, 27/8/2025 11:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng nay (27/8), giá vàng miếng SJC lần đầu tiên chạm ngưỡng 128 triệu đồng/lượng, dù vậy, nhiều người dân chen chân xếp hàng trước cửa các tiệm vàng lớn tại TP.HCM để chờ mua.

Chưa đến 7h sáng, trước cửa Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM), hàng trăm người đã có mặt, chờ cửa hàng mở để được giao dịch. Nhiều khách cho biết đã quen với việc mua vàng tích trữ mỗi tháng, song chưa khi nào thấy cảnh đông đúc đến vậy.

gia vang hom nay, sot gia vang anh 1gia vang hom nay, sot gia vang anh 2

Khách hàng xếp hàng chờ mua vàng trước Công ty SJC ngay khi tiệm vàng này còn chưa mở cửa.

Chị Đông Hà (ngụ phường Bình Tiên) chia sẻ: “Mỗi tháng tôi thường dành một phần thu nhập để mua 1-2 chỉ vàng. Hôm nay, vừa sáng sớm đã thấy hơn cả trăm người chờ thì sợ không đến lượt”.

Cùng tâm trạng, bà Hiền (phường Sài Gòn) cho biết dù giá cao vẫn quyết mua: “Mua để dành, giữ lâu dài nên tôi không quá băn khoăn”.

Đến hơn 8h, khách lần lượt xếp hàng ngay ngắn vào giao dịch. Các quầy mua bán chật kín người, ai cũng mong sở hữu được vài chỉ vàng trước khi giá tiếp tục biến động.

gia vang hom nay, sot gia vang anh 3gia vang hom nay, sot gia vang anh 4

Dù giá tăng cao, nhưng người có nhu cầu mua vàng vẫn nhộn nhịp.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, mỗi khách chỉ mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Tiệm hết vàng miếng. Giá vàng nhẫn trơn tại đây niêm yết bán ra 122,4 triệu đồng/lượng, mua vào 121 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, mới 10h sáng nơi này đã không còn vàng nhẫn.

Theo niêm yết sáng 27/8, giá vàng miếng tại SJC mua vào 126 triệu đồng/lượng, bán ra 128 triệu đồng/lượng, tăng thêm 300.000 đồng so với cuối ngày hôm trước. Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 200.000 - 300.000 đồng, lên mức 119,9 - 122,4 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay, sot gia vang anh 5gia vang hom nay, sot gia vang anh 6

Giá vàng miếng SJC lần đầu lập đỉnh với 128 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI, Phú Quý, cũng đồng loạt điều chỉnh giá theo hướng tăng, dao động quanh 119,5 - 122,6 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán được nới rộng lên 2-3 triệu đồng/lượng, thay vì chỉ 1 triệu đồng như trước đây.

Điều đáng chú ý là giá vàng trong nước vẫn tăng, bất chấp việc Chính phủ vừa ban hành Nghị định 232/2025, chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất và kinh doanh vàng miếng, đồng thời cho phép xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu.

gia vang hom nay, sot gia vang anh 7gia vang hom nay, sot gia vang anh 8

Tại tiệm vàng Mi Hồng, dòng người cũng xếp hàng dài. Mới mở cửa nhưng tiệm đã hết vàng miếng, tầm khoảng 10h cũng hết vàng nhẫn trơn.

gia vang hom nay, sot gia vang anh 9gia vang hom nay, sot gia vang anh 10

Gần 10 giờ 30, dòng người vẫn nườm nượp đến Công ty SJC mua bán vàng.

Theo chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, việc sửa đổi Nghị định 24/2012 là cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay. Thời gian qua, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước khiến giá vàng nhiều lần vượt xa giá thế giới, có lúc chênh lệch tới 20 triệu đồng/lượng.

“Muốn kéo gần khoảng cách giữa giá vàng trong và ngoài nước, cần đảm bảo nguồn cung ổn định, dồi dào. Khi thị trường trong nước được liên thông với thế giới, biến động sẽ bớt cực đoan và người dân sẽ bớt chịu thiệt” - ông Hiếu nói.

Giá vàng lập kỷ lục mới sau khi xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng

Giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng cao trong phiên giao dịch sáng nay, ngay sau thông tin Chính phủ chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền vàng miếng.

3 giờ trước

Lý do giá vàng trong nước tăng lên gần 128 triệu/lượng

Giá vàng miếng lại vừa phá đỉnh lịch sử, hiện áp sát mốc 128 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân do nguồn cung hạn chế và áp lực tỷ giá USD/VND gia tăng.

27:1619 hôm qua

Vietcombank qua vuot troi hinh anh

Vietcombank quá vượt trội

2 giờ trước 10:38 27/8/2025 Kinh doanh Kinh doanh

0

Vietcombank trở thành tâm điểm của phiên sáng 27/8 khi cổ phiếu tăng trần, đưa vốn hóa ngân hàng này vọt lên hơn 577.000 tỷ đồng, củng cố vị thế số một trên thị trường chứng khoán.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-chen-chan-vet-sach-vang-giua-con-bao-gia-post1773024.tpo

Theo Uyên Phương/Tienphong.vn

giá vàng hôm nay sốt giá vàng Tp. Hồ Chí Minh Bão PNJ giá vàng vàng miếng vàng nhẫn vàng miếng sjc vàng mi hồng vàng pnj doji phú quý bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý