Bộ trưởng Tài chính nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định của Thủ tướng ngày 12/8 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo Quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Tài chính. Phó chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm.

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng và các thành viên được thực hiện tương ứng theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư.

Báo cáo thẩm định của Hội đồng phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Tài chính để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng tự giải thể sau khi Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/8.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có diện tích 1.959,95 ha, nằm trên địa bàn các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, có cấp sân bay 4E và là sân bay dùng chung dân dụng và an ninh, quốc phòng.

Trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác; phương thức tiếp cận hạ cánh theo tiêu chuẩn CAT III đối với đường cất hạ cánh 07L/25R, tiêu chuẩn CAT II đối với đường cất hạ cánh 07R/25L.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ có công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác…