Giá vàng giảm gần 5 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước sáng 19/3 ghi nhận cú rơi mạnh, khi mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn cùng mất gần 5 triệu đồng, kéo giá bán tụt xuống dưới ngưỡng 179 triệu đồng/lượng.

Dưới tác động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước sáng 19/3 đã ghi nhận cú sập mạnh với cả mặt hàng vàng miếng và vàng nhẫn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở mức 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 4,6 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, một loạt thương hiệu vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng giảm mạnh giá giao dịch vàng miếng, đưa giá mặt hàng này về dưới 179 triệu đồng/lượng.

Phiên giảm mạnh hôm nay đã kéo giá bán vàng miếng SJC rơi về vùng đáy một tháng. Nếu so với đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 29/1, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn gần 13 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 7% trong gần hai tháng qua.

Đà giảm kể trên cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đang khiến người lỡ đu đỉnh vàng miếng hồi đầu năm chịu khoản lỗ lên tới gần 15 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SẬP MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 175.4 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183 178.4

Cũng chịu áp lực giảm mạnh sáng nay, vàng nhẫn - mặt hàng vốn bám sát biến động của giá thế giới - cũng đồng loạt "rơi thủng" mốc giá 179 triệu đồng/lượng ở nhiều doanh nghiệp.

Trong đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 175,1 - 178,1 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI sáng nay giảm hơn 4 triệu đồng, còn 175,4 - 178,4 triệu/lượng; trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý cũng giao dịch ở vùng giá tương đương.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 mất gần 3 triệu đồng, còn 176,4 - 178,4 triệu/lượng. Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải thậm chí giảm mạnh hơn tới 5 triệu đồng, đưa giá nhẫn tròn trơn về 175,4 - 178,4 triệu đồng/lượng.

Cú lao dốc của giá vàng trong nước diễn ra đồng thời với xu hướng suy yếu của thị trường quốc tế. Đêm qua, giá vàng thế giới có thời điểm rơi thủng mốc 5.000 USD , rồi tiếp tục lùi sâu xuống vùng giá 4.810 USD /ounce trước khi hồi phục về mốc 4.855 USD /ounce ở thời điểm hiện tại.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa gồm thuế, phí), giá thế giới hiện tương đương khoảng 154 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng và vàng nhẫn trong nước khoảng 24 triệu đồng/lượng.