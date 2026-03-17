Giá vàng chưa ngừng giảm

Mỗi lượng vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 17/3, hiện rớt xuống dưới 183 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 17/3. Ảnh: Việt Linh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (17/3), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm này, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm giá vàng miếng so với giá kết phiên ngày 16/3, về mức ngang bằng SJC.

Đây đã là phiên thứ 5 liên tiếp giá vàng miếng trong nước suy yếu. Cộng dồn mức giảm của 5 phiên, vàng miếng SJC đã mất tổng cộng gần 5 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG RỚT MẠNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 179.6 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 182.6

Diễn biến suy yếu không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm mạnh nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay.

Sau điều chỉnh, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 179,3 - 182,3 triệu đồng/lượng. DOJI giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá mà Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn tròn vào sáng nay.

Mi Hồng cũng giảm giá vàng nhẫn 999 thêm 500.000 đồng trong sáng nay, kéo chiều mua xuống 180,6 triệu đồng/lượng và chiều bán xuống còn 182,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trong nước cũng trải qua các đợt biến động mạnh khi giảm 5 phiên liên tiếp tương tự vàng miếng. So với mức giá bán 186,5 triệu đồng/lượng (bán ra) hôm 12/3 thì hiện giá vàng nhẫn đã giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 5 phiên giao dịch.

Giá vàng trong nước suy yếu trong phiên giao dịch sáng nay chủ yếu chịu ảnh hưởng của giá vàng quốc tế. Trên thị trường thế giới, sau đợt sụt sâu mất mốc 5.000 USD /ounce, hiện giá vàng giao ngay cũng đang trên đà hồi phục, phổ biến dao động quanh mức 5.025 USD /ounce.

Quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 159,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới vẫn thấp hơn giá vàng trong nước hơn 23 triệu đồng/lượng.