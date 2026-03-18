Giá vàng trong nước trượt dài, người mua lỗ nặng

Giá vàng trong nước đứng yên trong phiên giao dịch sáng 18/3, đánh dấu 2 tuần liên tiếp biến động lình xình, giảm gần 8 triệu đồng so với đầu tháng 3.

Giá vàng trong nước đi ngang trong phiên giao dịch sáng 18/3. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch sáng 18/3, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với cuối phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng neo giá giao dịch vàng miếng ở mức ngang bằng với SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã có diễn biến kém tích cực suốt 2 tuần qua. Đầu tháng 3, có thời điểm mặt hàng này đã tăng vọt, áp sát mốc 191 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá vàng miếng sau đó liên tục trượt dài, đến nay đã giảm tới gần 8 triệu đồng/lượng. Đà giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến những người mua vàng từ đầu tháng 3 đến nay đã lỗ trên 10 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LIÊN TỤC SUY YẾU Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2025 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2026 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 173.5 177.2 174.2 173.5 176.3 176.3 177.4 178 178 178 176 178 178 178 178 178 178 178 178 178 181.6 181.6 182.3 181 181 184 184 184 187.9 185.2 181.2 181.7 180.8 182 182 181.1 183.1 184.2 183.3 181.8 179.6 179.6 180.1 180 180 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 176.5 180.2 177.2 176.5 179.3 179.3 180.4 181 181 181 179 181 181 181 181 181 181 181 181 181 184.6 184.6 185.3 184 184 187 187 190.9 188.2 184.2 184.7 183.8 185 185 184.1 186.1 187.2 186.3 184.8 182.6 182.6 183.1 183 183

Không riêng vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng chủ yếu giữ xu hướng đi ngang ở vùng giá thấp hôm nay.

Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99% loại 1-5 chỉ ở mức 179,7 triệu/lượng mua và 182,7 triệu đồng/lượng bán. So với đầu tháng 3, giá bán ra vàng nhẫn SJC hiện tại cũng thấp hơn gần 7 triệu đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại các doanh nghiệp vàng lớn trong nước. Hiện, Tập đoàn Phú Quý neo giá vàng nhẫn ở 179,8 - 182,8 triệu/lượng; Tập đoàn DOJI chấp nhận giao dịch vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại 180 - 183 triệu/lượng; trong khi Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giữ giá vàng nhẫn ở mức 180 - 183 triệu đồng.

Tại TP.HCM, chuỗi vàng Mi Hồng niêm yết giá nhẫn tròn 999 ở mức 181 - 183 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Dù vậy, so với đầu tháng 3, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu này đều đã giảm 7-8 triệu đồng mỗi lượng.

Biến động của giá vàng trong nước hiện theo cùng chung xu hướng với giá vàng thế giới. Giá kim quý giao ngay cũng đang trong xu hướng suy yếu kéo dài 2 tuần qua, hiện dao động quanh vùng 5.000 USD /ounce.

Tại mức giá này, quy đổi giá vàng thế giới ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) vào khoảng 159 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 24 triệu đồng/lượng.