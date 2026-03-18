Vì sao người dân Mỹ từng bị cấm giữ vàng?

Người Pháp không hiểu tại sao một quốc gia có nhiều vàng nhất thế giới lại chọn cách tách khỏi chế độ Bản vị Vàng? Người Anh thì nổi điên, bởi lẽ đồng bảng đã bị ép phải rời bỏ chế độ Bản vị Vàng, vậy mà giờ đây chính Mỹ lại từ bỏ, rốt cuộc họ đang nhằm mục đích gì?

Đối với người Mỹ, vấn đề rất đơn giản, vì hầu hết các quốc gia không còn công nhận địa vị “chính tông” của vàng nữa nên việc họ tiếp tục dùng vàng làm quân bài tẩy cũng chẳng có lợi gì! Vàng vốn là công cụ để Mỹ ràng buộc người khác, nếu mọi người đều bỏ vàng mà đi trong khi đồng đôla vẫn bám vào chế độ Bản vị Vàng thì Mỹ sẽ chẳng những không thống trị được người khác mà còn bị người khác kiểm soát.

Tuy nhiên, xét cho cùng thì Mỹ vẫn biết tính đường lùi, dù tạm thời từ bỏ chế độ Bản vị Vàng nhưng do có ưu thế vượt trội về dự trữ vàng nên Mỹ vẫn có khả năng dùng vàng để thống trị các nước khác trong tương lai.

Vì vậy, ngoài mặt thì bãi bỏ chế độ Bản vị Vàng nhưng trên thực tế, Roosevelt đã không cho phép người dân nắm giữ vàng; ông bắt người dân phải bán toàn bộ vàng cho Cục Dự trữ Liên bang với mức giá thấp là 20,67 đôla, sau đó lại hạ lệnh cho vàng tăng giá. [...]

Sau này, khi hệ thống Bretton Woods được thành lập, quả nhiên Mỹ lại đưa vàng lên làm “vua”, các nước khác lại phải “cúi đầu hành lễ”. Ngay cả sau khi Mỹ tách đôla ra khỏi vàng vào năm 1971, họ vẫn tích trữ tới 8.000 tấn vàng. Đúng theo câu tục ngữ: “Sông có khúc, người có lúc”, Mỹ luôn có kế hoạch dự phòng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Mỹ được cho là quốc gia sở hữu nhiều vàng nhất thế giới. Ảnh: IMGlobal Wealth.

Khi QE3 của Roosevelt được công bố, Phố Wall ngập trong tiếng vỗ tay, cổ phiếu tăng vọt 15%. Raffen Well, một vị đại tướng khác của Morgan, thay mặt Phố Wall gửi lời tri ân Roosevelt, “Hành động loại bỏ chế độ Bản vị Vàng của ngài đã cứu đất nước khỏi bị sụp đổ”. Về những vấn đề liên quan tới vàng, Tổng thống và Phố Wall có thể nói là luôn đồng tâm nhất trí.

Được kích thích bởi QE3, giá bán buôn hàng hóa của Mỹ đã tăng 45%, giá cổ phiếu tăng gấp đôi và chi phí nợ đã giảm đáng kể. Kỳ vọng phục hồi kinh tế đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, số lượng đơn đặt hàng thiết bị hạng nặng tăng 100%, doanh số bán ôtô tăng 200% và sản xuất công nghiệp tăng 50%.

Roosevelt đang tận hưởng niềm vui mỹ mãn vào lúc này. Tuy nhiên, Tổng thống đã quên rằng kinh tế phục hồi há có thể được duy trì mà không có tăng trưởng việc làm? Chủ ngân hàng được cứu, giới tư bản sung sướng, còn người dân thì sao? Nếu không có sự gia tăng đáng kể về khả năng chi tiêu của họ thì mọi thứ sau cùng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Quả nhiên đến năm 1937, Roosevelt một lần nữa phải đối mặt với tình trạng “tái suy thoái” trong cuộc Đại khủng hoảng.