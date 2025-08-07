Bộ trưởng Tài chính: Hơn 500.000 hộ kinh doanh mở mới sau 7 tháng

Đây là thông tin được người đứng đầu Bộ Tài chính chia sẻ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 diễn ra sáng nay (7/8).

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tình hình kinh tế xã hội 7 tháng. Ảnh: VGP.

Theo đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế - xã hội 7 tháng qua duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng tăng 3,26% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động cả về thanh khoản và dòng tiền.

Thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại 7 tháng xuất siêu ước đạt 10,2 tỷ USD .

Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt hơn 24 tỷ USD , tăng 27% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 13,6 tỷ USD (+8%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 9% so với cùng kỳ, khách quốc tế đạt trên 12,2 triệu lượt người (+23%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 8,5% so với cùng kỳ; 7 tháng tăng 8,6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10%. Đơn hàng mới tăng trở lại, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 7 đạt 52,4 điểm.

“Đây là tháng đầu tiên PMI đạt trên 50 điểm từ đầu quý II đến nay”, Bộ trưởng Tài chính nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Thắng, thực hiện 3 đột phá chiến lược, "bộ tứ trụ cột" và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả rõ nét.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháng 7 đạt kết quả tích cực, 7 tháng có trên 174.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trên 3,3 triệu tỷ đồng , tăng 94% so với cùng kỳ và gần 536.200 hộ kinh doanh thành lập mới (+165%).

Tuy nhiên, Bộ trưởng Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra một số thách thức, tồn tại. Đó là mục tiêu tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; kinh tế vĩ mô chịu nhiều sức ép; tăng trưởng tín dụng tăng nhưng cần gắn với công tác thanh kiểm tra; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển…

Trên cơ sở kết quả đạt được và phân tích, dự báo các khó khăn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cần tập trung làm ngay trong tháng 8 và quý III.

Trong đó khẩn trương xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án, báo cáo trình Trung ương, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, nhất là các Luật, Nghị quyết mới được điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp.

Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng trong nước và phát triển các động lực tăng trưởng mới...