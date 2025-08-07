Thủ tướng yêu cầu giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Xử lý nghiêm các hành vi thao túng, sở hữu chéo

Với quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%, Thủ tướng đã đưa ra những yêu cầu cụ thể với từng bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các cơ quan theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, kịch bản tăng trưởng kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026.

Quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%. Ảnh: VGP.

Thủ tướng lưu ý tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động của các tổ chức tín dụng; có biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau".

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 30/8.

Trong khi đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả với chính sách tiền tệ và chính sách vĩ mô khác.

Đồng thời, cần thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững, ổn định, an toàn, lành mạnh để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.

Bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nhất là lương thực, thực phẩm để bảo đảm nguồn cung đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương được yêu cầu tăng cường hơn nữa các giải pháp quản lý, điều tiết sản xuất, ổn định cung cầu các mặt hàng, thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng trong nước, tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa; đẩy mạnh kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại, chủ động đàm phán với các nước có thị trường tiềm năng để tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện các giải pháp ổn định cung cầu, giá cả và thúc đẩy tiêu dùng các mặt hàng, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước. Xây dựng kế hoạch cụ thể thúc đẩy hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội. Triển khai tích cực, quyết liệt hơn nữa các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc - Trung Á - Châu Âu. Khai thác hiệu quả các phương thức giao thông.

UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, giải quyết triệt để các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài để huy động và giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.