VPBank lên tiếng về kết luận Thanh tra Chính phủ liên quan trái phiếu

Sau ACB và MB, VPBank là ngân hàng tiếp theo công bố thông tin chính thức liên quan đến kết luận thanh tra trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

VPBank khẳng định tuân thủ quy định phát hành trái phiếu, minh bạch thông tin và đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 22/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ, khẳng định ngân hàng luôn tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các trái chủ, khách hàng, đối tác cũng như cổ đông.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, VPBank là một trong các tổ chức được thanh tra trong phạm vi hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong quá trình kiểm tra, 7 lô trái phiếu (phát hành năm 2016, 2021, 2022) có mục đích phát hành là cho vay trung và dài hạn.

Tuy nhiên thực tế tại thời điểm phát hành, VPBank chưa có các khoản giải ngân trung và dài hạn, nên ngân hàng tối ưu và sử dụng nguồn vốn cho vay kỳ hạn 12 tháng.

Khi các khoản cho vay này đến hạn theo lịch trả nợ, VPBank đã tiếp tục sử dụng nguồn vốn này để giải ngân theo mục đích đã công bố. Tất cả lô trái phiếu nêu trên đều đã được thanh toán đầy đủ gốc, lãi cho các trái chủ đúng hạn.

Song song đó, VPBank đã áp dụng biện pháp tách bạch các khoản huy động trái phiếu trên hệ thống để đảm bảo tuân thủ nghiêm túc theo hướng dẫn của cơ quan thanh tra.

"Với các kết luận về nghĩa vụ công bố thông tin, ngân hàng đã nhanh chóng hoàn thiện công tác kiểm toán và tiến hành công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định", VPBank khẳng định.

Do vậy, với phương châm phát triển minh bạch và bền vững, VPBank cho biết luôn tuân thủ các chuẩn mực về quản trị rủi ro và đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, các đối tác cũng như các cổ đông của ngân hàng.

Trước đó, ACB và MB cũng đã phát đi thông cáo liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu. ACB cho biết hai lô trái phiếu phát hành vào ngày 19/12/2018 và 6/12/2019 có mục đích sử dụng vốn là cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, do số liệu báo cáo tại một số thời điểm chưa khớp về thời gian và bao gồm cả khoản vay ngắn hạn, cơ quan thanh tra đã yêu cầu rà soát, khắc phục theo quy định.

ACB cho biết đã hoàn tất toàn bộ nội dung khắc phục và gửi báo cáo vào ngày 24/9. Ngân hàng khẳng định luôn tuân thủ các chuẩn mực quản trị, minh bạch tài chính và hướng tới phát triển ổn định, bền vững.

Trong khi đó, MB cho biết trong quá trình kiểm tra, một số lô trái phiếu được chọn mẫu tại thời điểm ngân hàng chưa triển khai hoạt động đầu tư, do đang tập trung nguồn vốn cho vay, phù hợp với nội dung công bố. Ngân hàng khẳng định đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với các trái chủ. Phần lớn lô trái phiếu đã tất toán, số còn lại khoảng 650 tỷ đồng vẫn đang được quản lý đúng quy định. MB nhấn mạnh luôn duy trì các chuẩn mực quản trị hiện đại, ổn định tài chính và phát triển bền vững.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 276/KL-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu giai đoạn 1/1/2015-30/6/2023.

Kết quả cho thấy 67 tổ chức phát hành được thanh tra, trong đó có 5 ngân hàng thương mại gồm ACB, OCB, VIB, VPBank và MB. Tổng cộng, nhóm này đã phát hành 386 mã trái phiếu với tổng giá trị hơn 255.000 tỷ đồng .

Đa phần trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 1-10 năm. Tính đến 30/6/2023, còn 173 mã trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị gần 97.829 tỷ đồng .

Kết luận cho thấy nhiều tổ chức tín dụng chưa tuân thủ đầy đủ quy định trong quá trình phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu doanh nghiệp.