Thanh tra Chính phủ chuyển vi phạm trái phiếu Novaland sang Bộ Công an

Thanh tra Chính phủ chuyển vụ việc Tập đoàn Novaland vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu sang cơ quan điều tra Bộ Công an.

Thanh tra Chính phủ kết luận Novaland sử dụng chưa đúng 1.500 tỷ đồng tiền phát hành trái phiếu. Ảnh: NVL.

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật trong phát hành và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trong kết luận ký ngày 5/8, Thanh tra Chính phủ cho biết đã chuyển 2 vụ việc vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland và 3 công ty thành viên, 4 công ty liên quan sang Bộ Công an để xem xét, xử lý.

Sử dụng chưa đúng 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Thanh tra Chính phủ xác định 18 tổ chức phát hành thuộc nhóm Novaland và các công ty con đã phát hành thành công 131 mã trái phiếu doanh nghiệp. Tổng giá trị phát hành hơn 67.100 tỷ đồng , kỳ hạn 1-5 năm.

Ngoại trừ 22 mã trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 13.560 tỷ đồng đã tất toán hoặc không thu thập được tài liệu về mục đích sử dụng vốn, còn lại 109 mã trị giá hơn 53.540 tỷ đồng có mục đích phát hành để tăng vốn vào doanh nghiệp khác, mua phần vốn góp; thanh toán các hợp đồng góp vốn; nhận chuyển nhượng dự án bất động sản; tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện dự án đầu tư; cơ cấu lại khoản nợ.

Đến thời điểm 30/6/2023, tại 18 tổ chức phát hành còn 59 mã trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành với tổng giá trị 34.835 tỷ đồng . Trong đó có 2 tổ chức phát hành nợ quá hạn với cả gốc và lãi trái phiếu, 4 tổ chức nợ quá hạn lãi. Tổng số tiền nợ gốc, lãi quá hạn trên 5.528 tỷ đồng .

Thanh tra Chính phủ nhận thấy có 5 tổ chức phát hành trong nhóm này vi phạm, có dấu hiệu vi phạm việc sử dụng nguồn tiền trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, Novaland đã phát hành và sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp với mục đích tăng vốn vào công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Khải Hưng. Sau đó Công ty Khải Hưng sử dụng để nhận chuyển nhượng 99,9% vốn (khoảng 1.843 tỷ đồng ) vốn điều lệ thuộc sở hữu của bà Võ Thị Kim Khoa tại Công ty TNHH Bất động sản Thế Kỷ Hoàng Kim.

Kiểm tra dòng tiền tại một số ngân hàng cho thấy phần vốn góp của bà Khoa tại Công ty Thế Kỷ Hoàng Kim không tồn tại trong thực tế do phần lớn đã được chuyển đi trong cùng ngày.

Sau khi Tập đoàn Novaland chuyển 1.500 tỷ đồng từ nguồn tiền trái phiếu doanh nghiệp cho Công ty Khải Hưng, tiền được chuyển lòng vòng qua nhiều công ty trung gian. Cuối cùng đích đến lại là Công ty cổ phần kinh doanh nhà Nova để sử dụng.

Thanh tra Chính phủ kết luận Tập đoàn Novaland cùng 3 công ty thành viên khác là Công ty Unity, Aqua, Lucky House đã có những vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Sau khi nhận được tiền từ nguồn trái phiếu, các cá nhân đã chuyển cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Nova để sử dụng với tổng số khoảng 7.084 tỷ đồng .

Do phạm vi cuộc điều tra mà Thanh tra Chính phủ không kiểm tra, xác minh bản chất tất cả giao dịch trung gian nhưng cơ quan này cho rằng phương thức của Tập đoàn Novaland và 3 công ty thành viên trong việc sử dụng tiền trái phiếu có tính chất giống nhau. Các công ty này có dấu hiệu phối hợp với các cá nhân và các pháp nhân để hình thành vốn điều lệ của các cá nhân tại pháp nhân.

Nhóm này cũng sử dụng tiền trái phiếu để nhận chuyển nhượng vốn điều lệ, chuyển tiền trái phiếu cho các cá nhân sau đó chuyển cho Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Nova sử dụng.

Với 20 tổ chức phát hành thuộc nhóm các công ty có liên quan đến Tập đoàn Novaland, giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2023 đã phát hành 45 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị 27.350 tỷ đồng . Tính đến 30/6/2023 còn 23 mã đang lưu hành với tổng giá trị 16.898 tỷ đồng , trong đó 4 tổ chức có nợ quá hạn cả gốc và lãi, 2 tổ chức nợ lãi. Tổng số tiền nợ là 4.555 tỷ đồng .

Thanh tra Chính phủ kết luận, 4 công ty liên quan đến Tập đoàn Novaland có vi phạm là Công ty GreenWich, BNP Global, Phát triển bất động sản Cát Liên Hoa, Đầu tư và phát triển Residence.

Novaland nói gì?

Phản hồi về nội dung này, đại diện Novaland cho biết đây là các gói trái phiếu phát hành từ ngày 1/2/2015 đến ngày 30/6/2023, tổng dư nợ tại thời điểm cuối tháng 6/2023 là 34.878 tỷ đồng . Sau quá trình tái cấu trúc trong năm 2024-2025, hiện phần lớn gói trái phiếu này đã được Novaland tất toán toàn bộ nợ gốc, lãi và chỉ còn một vài gói còn tồn đọng dư nợ.

Tổng dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ tính đến 30/9 là 19.559 tỷ đồng . Như vậy, Novaland đã tất toán được 15.319 tỷ đồng (chiếm gần 44% tổng dư nợ tại 30/6/2023)

Đối với 24 gói trái phiếu Thanh tra Chính phủ đã có kiến nghị chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng, Novaland đã thanh toán và tất toán 15 gói trái phiếu với tổng giá trị ban đầu 7.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 57,7% tổng dư nợ ban đầu); cơ bản hoàn tất cơ cấu và gia hạn được 1 gói trái phiếu với tổng trị giá ban đầu 250 tỷ đồng ; duy trì thanh toán đúng hạn 7 gói trái phiếu từ nguồn doanh thu hợp pháp của các dự án.

Đối với 1 gói trái phiếu quá hạn còn lại (chiếm tỷ lệ 8,2% tổng dư nợ ban đầu), Novaland cũng đã tiến hành thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ để giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng xuống còn 833 tỷ đồng và đang tiếp tục xử lý bằng nhiều giải pháp được các trái chủ đồng thuận.

Novaland cam kết chủ động hợp tác minh bạch cùng các cơ quan chức năng để sớm làm rõ các vấn đề. Ảnh: Lê Quân.

Về nội dung công bố thông tin phát hành các gói trái phiếu, Novaland giải thích xuất phát từ một số sự kiện khách quan, bất khả kháng mà công ty không kiểm soát được. Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, quá trình thực hiện công bố thông tin trái phiếu đã xảy ra thiếu sót. Sau đó, doanh nghiệp đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ.

Đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nguồn vốn, Novaland khẳng định đã sử dụng tiền theo đúng mục đích và phương án phát hành được phê duyệt. Doanh nghiệp cũng đã chuyển giao đầy đủ vốn cho đúng bên nhận và thực hiện trách nhiệm quản lý vốn theo quy định pháp luật.

Cụ thể định kỳ hàng quý, hàng tháng và hàng năm, Novaland vẫn yêu cầu đối tác thực hiện đối chiếu công nợ theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký kết, cung cấp tiến độ pháp lý và kết quả kinh doanh của các dự án đầu tư.

Ngoài ra, với các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu, Novaland cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật và tuân thủ các thỏa thuận với các trái chủ.

"Trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tôn trọng Kết luận của cơ quan thanh tra, Novaland cam kết chủ động hợp tác minh bạch cùng các cơ quan chức năng để sớm làm rõ các điểm còn chưa sáng tỏ được ghi nhận trong Kết luận, đồng thời nhanh chóng khắc phục các thiếu sót còn tồn đọng để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ", đại diện doanh nghiệp thông tin.