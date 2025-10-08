Novaland bán tiếp hơn 17 triệu cổ phiếu ESOP 'ế'

Novaland công bố chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP chưa phân phối hết và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên.

Hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP của Novaland chưa phân phối hết sẽ tiếp tục được bán cho các quản lý. Ảnh: NVL.

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa thông qua nghị quyết về việc tiếp tục chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu còn lại trong đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu này tương đương hơn 35% lượng phát hành so với kế hoạch dự kiến.

Giá chào bán giữ nguyên như đợt trước, là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 35% so với thị giá cổ phiếu NVL chốt phiên 7/10. Thời hạn nộp tiền mua là trước 12h ngày 9/10.

Ngoài ra, Novaland cũng mới chỉ phân phối được hơn 32,01 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 48,75 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên công ty. Còn lại gần 16,74 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ được công ty tiếp tục thực hiện phân phối cho cán bộ nhân viên công ty vào ngày 9/10.

Danh sách kèm theo cho thấy 7 cán bộ nhân viên của Novaland được tham gia mua cổ phiếu ESOP giá rẻ và nhận cổ phiếu thưởng lần này.

Trong đó, ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc, được mua nhiều nhất với 3,1 triệu cổ phiếu và nhận 3,1 triệu cổ phiếu thưởng.

Trước đây, Tổng giám đốc Novaland cũng đã mua gần 4,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và nhận số lượng cổ phiếu thưởng tương đương. Tổng cộng 2 đợt, ông Bắc có được 14,6 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,718% vốn.

Cùng với ông Bắc, nhiều cán bộ chủ chốt khác của Novaland cũng tham gia mua và nhận cổ phiếu thưởng trong đợt phân phối lần này như bà Trần Thị Thanh Vân - Phó tổng giám đốc (hơn 2,5 triệu cổ phiếu), ông Cao Trần Duy Nam - Phó tổng giám đốc (hơn 2,5 triệu cổ phiếu)...

Toàn bộ cổ phiếu thưởng và ưu đãi bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Công ty sẽ thu hồi toàn bộ cổ phiếu nếu nhân viên nghỉ việc trong thời gian này.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận gần 3.715 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng đạt gần 3.423 tỷ đồng , tăng 81%. Dù vậy, nhà phát triển bất động sản này vẫn báo lỗ sau thuế 666 tỷ đồng (cùng kỳ công ty lỗ hơn 7.327 tỷ).

Năm nay, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần theo phương án 1 là 13.411 tỷ đồng và phương án 2 là 10.453 tỷ đồng . Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tương ứng các phương án là lỗ 12 tỷ đồng (phương án 1) và lỗ 688 tỷ đồng (phương án 2).

Novaland lý giải yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được công ty đề xuất thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.