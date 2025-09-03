Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Novaland bán 7 tài sản thu hơn 13.500 tỷ đồng

  • Thứ tư, 3/9/2025 11:04 (GMT+7)
Novaland lên kế hoạch bán 22 tài sản trong năm nay với tổng số tiền dự thu 28.380 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, tập đoàn đã bán 7 tài sản, thu về 13.506 tỷ đồng.

Bên cạnh các tài sản đã bán, hiện Novaland cũng đã ký hợp đồng nguyên tắc và biên bản ghi nhớ chuyển nhượng thêm nhiều dự án. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã được kiểm toán, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) cho biết đang triển khai kế hoạch bán 22 tài sản trong năm nay với tổng dự thu dự kiến 28.380 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển nhượng 7 tài sản, thu về 13.506 tỷ đồng. Đồng thời, Novaland cũng ký hợp đồng nguyên tắc bán 5 tài sản trị giá 7.667 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ (MoU) bán 2 tài sản khác với tổng giá trị 3.400 tỷ đồng.

Ngoài ra, tập đoàn nhận được các thư đề nghị không ràng buộc từ nhà đầu tư đối với 4 tài sản, tương ứng 1.915 tỷ đồng. Hiện còn 1.892 tỷ đồng giá trị tài sản chưa có thỏa thuận chính thức.

Theo Novaland, Ban tổng giám đốc đang tích cực tìm kiếm đối tác tiềm năng cho những tài sản chưa có thỏa thuận chính thức và tin rằng hoàn tất việc bán trong vòng 12 tháng tới.

Thanh lý tài sản là một trong những giải pháp trọng yếu trong kế hoạch tái cơ cấu, gắn với giả định hoạt động liên tục của Novaland mà đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.

Song song với hoạt động này, Novaland cũng đạt được một số thỏa thuận tái cơ cấu nợ ban đầu với các chủ nợ, bao gồm nhóm trái chủ, với tổng giá trị gần 14.500 tỷ đồng.

Ở kênh tín dụng, các ngân hàng đã phê duyệt hạn mức 15.050 tỷ đồng cho Novaland, trong đó 4.640 tỷ đồng đã được giải ngân. Phần còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân trong 12 tháng tới để phục vụ triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, các cổ đông lớn của tập đoàn đã có văn bản cam kết đồng hành, hỗ trợ thanh toán các khoản nợ đến hạn khi cần thiết nhằm đảm bảo doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục ít nhất trong 12 tháng tới.

Novaland cho biết sau khi tháo gỡ được nhiều vướng mắc pháp lý ở các dự án trọng điểm, tập đoàn đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục còn lại, đồng thời tích cực huy động thêm nguồn vốn để triển khai xây dựng.

Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đạt được một số mốc pháp lý quan trọng trong năm nay, qua đó thúc đẩy hoạt động bán hàng và tạo nguồn tiền tài trợ cho các dự án đang phát triển cũng như hoạt động kinh doanh thường xuyên trong 12 tháng tới...

Liên Phạm

