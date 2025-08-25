Novaland có Giám đốc tài chính mới

Ông Võ Quốc Đức giữ chức Giám đốc tài chính của Novaland từ ngày 21/8.

HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Novaland (HoSE: NVL) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Quốc Đức giữ chức Giám đốc tài chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/8.

Việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính mới diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính của Novaland vẫn còn nhiều thách thức. Quý II vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.936 tỷ đồng , tăng 22% so với cùng kỳ. Công ty lỗ ròng gần 190 tỷ đồng , đánh dấu quý thứ hai liên tiếp thua lỗ.

Lũy kế 6 tháng, Novaland đạt 3.715 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 63% so với cùng kỳ nhưng vẫn lỗ sau thuế khoảng 666 tỷ đồng . Điểm tích cực là số lỗ đã giảm mạnh so với mức kỷ lục 7.327 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 238.619 tỷ đồng , trong đó hàng tồn kho chiếm tới 150.533 tỷ đồng , mức cao nhất thị trường. Áp lực lớn nhất của công ty đến từ dư nợ vay tài chính ngắn và dài hạn ở mức 61.800 tỷ đồng , gồm 23.100 tỷ đồng vay ngân hàng và 30.300 tỷ đồng vay trái phiếu.

Với áp lực từ nhiều phía, nhất là khi dòng tiền còn nhiều khó khăn và nửa đầu năm vẫn còn lỗ hàng trăm tỷ đồng, lãnh đạo Novaland cho biết công ty hiện chưa đủ khả năng thanh toán hoàn toàn cho các khoản nợ còn tồn đọng từ năm 2022 đến nay.

Mới đây, doanh nghiệp đã chậm trả gốc và lãi số tiền 800 tỷ đồng với 2 lô trái phiếu NVLH2123013 và NVLH2123009.

"Tập đoàn vẫn đang tiếp tục tìm phương án tái cấu trúc mới cho những khoản nợ này để có hướng xử lý từ cuối năm 2026, đầu năm 2027", đại diện Novaland thông tin gần đây.