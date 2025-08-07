Cổ đông Novaland 'chốt' phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ hơn 8.700 tỷ

Novaland dự kiến phát hành hơn 320 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ hơn 8.700 tỷ đồng, bên mua chủ yếu là các doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Bùi Thành Nhơn.

Sau 2 đợt phát hành, nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn có thể nâng tỷ lệ sở hữu lên 39,59%. Ảnh: T.L.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) diễn ra vào ngày 7/8, cổ đông đã thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ: NovaGroup ( 2.527 tỷ đồng ), Diamond Properties ( 112 tỷ đồng ) và bà Hoàng Thu Châu ( 6,7 tỷ đồng ).

Nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn có thể nắm 39,59% vốn

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là hơn 160 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Phương án này dự kiến được thực hiện trong quý IV/2025 và quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Novaland cho biết đây là các khoản doanh nghiệp phải thanh toán cho 3 chủ nợ đã thế chấp cổ phiếu để đảm bảo nghĩa vụ vay giúp công ty duy trì thanh khoản, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

"Trong giai đoạn khó khăn nhất, các cổ đông này đã cam kết đồng hành và hỗ trợ để Novaland có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn và duy trì hoạt động liên tục", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Cũng tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 152 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/đơn vị để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu, có tổng giá trị 6.074 tỷ đồng .

Đây là các trái phiếu phát hành trong giai đoạn 2021-2022, chủ yếu đáo hạn trong các năm 2023-2025. Về phương án chi tiết hơn, doanh nghiệp sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ. Thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Theo Novaland, do tình hình kinh doanh gặp khó khăn trong những năm qua, công ty chưa thể thực hiện đầy đủ các cam kết với trái chủ. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu hoán đổi lần này là một trong các giải pháp tái cấu trúc nợ, tạo thêm sự lựa chọn đa dạng hơn cho nhà đầu tư.

Nếu hai phương án phát hành cổ phiếu được triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng , tương đương tỷ lệ phát hành mới chiếm 16,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận việc phát hành lượng lớn cổ phiếu trong thời gian ngắn sẽ gây pha loãng cổ phiếu, song đây là bước đi cần thiết để tái cơ cấu tài chính, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn và đảm bảo quyền lợi các bên liên quan.

Ban lãnh đạo Novaland khẳng định sẽ minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư.

Sau hai phương án phát hành này, Novaland ước tính tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) và nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn dự kiến đạt 39,59%.

Vay thêm tối đa 5.000 tỷ đồng

Tại đại hội, cổ đông thông qua phương án vay vốn với hạn mức tối đa 5.000 tỷ đồng , kỳ hạn 5 năm kể từ ngày giải ngân, thanh toán khi đến hạn.

Theo đó, bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông. Giá chuyển đổi được xác định theo nguyên tắc tham chiếu thị trường, đảm bảo cân bằng lợi ích các bên.

Novaland sẽ đàm phán với đối tác vay nhằm giữ mức giá không thấp hơn 115% so với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày làm việc trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Phương án chi tiết sẽ do HĐQT phê duyệt để triển khai trong thời gian tới.

Ngoài ra, đại hội cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Đoàn Minh Trường với lý do cá nhân, đồng thời bầu bổ sung bà Phạm Thị Hồng Nhung vào vị trí Thành viên HĐQT.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất 3.715 tỷ đồng từ bán hàng và cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 666 tỷ đồng , được giải thích chủ yếu do ảnh hưởng từ chênh lệch tỷ giá và các khoản mục khác.

Trong thời gian này, công ty đã bàn giao 522 sản phẩm, hoàn thành 34% kế hoạch cả năm. Tại TP.HCM, Novaland cấp gần 1.300 sổ hồng cho các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston Residences, đạt 18% mục tiêu năm 2025.