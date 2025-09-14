Chủ đầu tư Aqua City báo lỗ trở lại

Công ty TNHH Thành phố Aqua - do Novaland nắm giữ gần 51% vốn - báo lỗ hơn 70 tỷ đồng dù trước đó từng lãi lớn năm 2024.

Qua nhiều lần thay đổi cơ cấu cổ đông, đến nay Novaland sở hữu gần 51% vốn Công ty TNHH Thành phố Aqua. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sau năm 2024 lãi ròng 547 tỷ đồng , Công ty TNHH Thành phố Aqua - chủ đầu tư dự án Aqua City (Đồng Nai) - ghi nhận lỗ hơn 70 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, theo báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tuy nhiên, khoản lỗ đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều chỉ tiêu tài chính khác cũng có sự cải thiện. Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ phải trả giảm hơn 12%, còn 9.974 tỷ đồng , trong đó nợ trái phiếu hơn 2.100 tỷ đồng , nợ vay ngân hàng hơn 93 tỷ đồng , phần lớn còn lại là các khoản phải trả khác.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng hơn 42% lên gần 1.608 tỷ đồng , trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 762 tỷ đồng , chủ yếu nhờ kết quả kinh doanh tích cực của năm 2024.

Nửa đầu năm nay, công ty đã chi hơn 101 tỷ đồng trả lãi trái phiếu và tất toán 502 tỷ đồng dư nợ gốc một lô trái phiếu. Hiện, Aqua City còn 3 lô trái phiếu lưu hành, đáo hạn từ tháng 9/2025 đến tháng 9/2026, cùng lãi suất 10%/năm và trả lãi định kỳ hàng quý.

Công ty TNHH Thành phố Aqua tiền thân là CTCP Thành phố Aqua, thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 1.765 tỷ đồng để phát triển dự án Aqua City. Qua nhiều lần thay đổi cơ cấu cổ đông, đến nay Novaland sở hữu gần 51% vốn điều lệ công ty.

Dự án Aqua City là dự án trọng điểm của Novaland, tọa lạc tại phường Long Hưng, TP Biên Hòa cũ, tỉnh Đồng Nai. Dự án có quy mô lên đến 1.000 ha, được chủ đầu tư triển khai từ năm 2008 với 7 phân khu.

Dự án từng phải tạm ngừng từ năm 2021 do vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch và quỹ đất nhà ở xã hội. Đến giữa năm 2023, Aqua City được tái khởi động và vừa hoàn tất toàn bộ pháp lý vào tháng 6 vừa qua.

Hiện, hoạt động xây dựng, bán hàng đã được đẩy mạnh trở lại. Tính đến cuối tháng 8, Novaland cho biết đã bàn giao gần 1.000 căn biệt thự và nhà phố cho khách hàng.