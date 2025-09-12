Gia đình ông Bùi Thành Nhơn sắp tăng sở hữu tại Novaland

Sau thời gian dài bán cổ phiếu để hỗ trợ Novaland cơ cấu nợ, gia đình ông Bùi Thành Nhơn sắp nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này nhờ kế hoạch phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.

Đến tháng 6, nhóm cổ đông liên quan ông Bùi Thành Nhơn chỉ còn nắm 37,48% vốn Novaland. Ảnh: NVL.

Theo thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu doanh nghiệp, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ hơn 731 triệu cổ phiếu NVL, tương đương khoảng 37,5% vốn điều lệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland).

Đây là mức giảm mạnh so với giai đoạn trước, đưa tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông sáng lập tiến sát ngưỡng 36% - mốc quan trọng để duy trì quyền phủ quyết tại doanh nghiệp.

Nhóm cổ đông trên bao gồm: ông Bùi Thành Nhơn - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT; bà Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông Nhơn; ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai; bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh - con gái; cùng hai pháp nhân là CTCP NovaGroup (do ông Nhơn làm Chủ tịch HĐQT) và Diamond Properties (do bà Sương làm đại diện pháp luật).

Hồi tháng 10/2022, nhóm cổ đông này vẫn sở hữu tới gần 1,19 tỷ cổ phiếu NVL, chiếm 60,85% vốn doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong suốt giai đoạn 2022-2025, ông Nhơn cùng các công ty liên quan, các thành viên trong gia đình đã liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu NVL với mục đích tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp.

Không chỉ chủ động bán cổ phiếu để lấy tiền trả nợ thay, NovaGroup cũng nhiều lần bị bán giải chấp, khiến tỷ lệ sở hữu giảm sâu.

Lần gần nhất là vào tháng 6 năm nay, NovaGroup đã bán gần 3,5 triệu cổ phiếu NVL, hạ tỷ lệ sở hữu về 17,19% vốn. Cùng thời điểm, bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh cũng bán hơn 7,8 triệu cổ phiếu NVL, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống chỉ còn 0,397%.

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA ÔNG BÙI THÀNH NHƠN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI NOVALAND Dữ liệu: Tổng hợp Nhãn NovaGroup Diamond Properties Ông Bùi Thành Nhơn Ông Bùi Cao Nhật Quân Bà Cao Thị Ngọc Sương Bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh Khác

% 17.19 8.483 4.96 3.862 2.591 0.397 62.5

Mới đây, Novaland đã công bố nghị quyết HĐQT, thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, theo phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/8.

Theo đó, tập đoàn bất động sản này sẽ phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng từ 3 chủ nợ: NovaGroup ( 2.527 tỷ đồng ), Diamond Properties ( 112 tỷ đồng ) và bà Hoàng Thu Châu ( 6,7 tỷ đồng ).

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là hơn 160 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, 7 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Phương án này dự kiến được thực hiện trong quý IV/2025 và quý I/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Ngoài ra, tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án phát hành gần 152 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu, có tổng giá trị 6.074 tỷ đồng .

Nếu hai phương án phát hành cổ phiếu được triển khai thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng , tương đương tỷ lệ phát hành mới chiếm 16,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Ban lãnh đạo thừa nhận việc phát hành quy mô lớn sẽ làm pha loãng cổ phiếu, song nhấn mạnh đây là bước đi cần thiết để giảm áp lực tài chính, cải thiện thanh khoản và đảm bảo quyền lợi các bên liên quan.

Theo tính toán của Novaland, sau khi hoàn tất hai phương án phát hành này, nhóm cổ đông có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 39,59%, qua đó củng cố lại ảnh hưởng tại doanh nghiệp sau giai đoạn dài ròng rã thoái vốn.