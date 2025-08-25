Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế Giới Di Động chi 200 tỷ 'ôm trọn' lô trái phiếu riêng lẻ

  Thứ hai, 25/8/2025 17:42 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Thế Giới Di Động mua toàn bộ lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 200 tỷ đồng do ACBS phát hành, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,5%/năm.

Chứng khoán ACBS vừa công bố kết quả chào bán 200 trái phiếu mã ASS12501, trị giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 18/8 vừa qua. Theo đó, nhà đầu tư chuyên nghiệp mua trọn lô trái phiếu này là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG).

ACBS là công ty chứng khoán thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB. Số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được công ty dùng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin công bố, lô trái phiếu ASS12501 có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,5%/năm. Lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, gốc thanh toán toàn bộ khi đáo hạn vào ngày 18/8/2027. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Về phía Thế Giới Di Động, "đại gia" ngành bán lẻ sở hữu tiềm lực tài chính vững chắc khi nắm giữ hơn 40.300 tỷ đồng tiền mặt, tiền gửi và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm 30/6.

Doanh nghiệp có hơn 22.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu và các khoản ngắn hạn khác, cùng 850 tỷ đồng trái phiếu dài hạn.

Hoạt động tài chính ngày càng đóng góp lớn vào lợi nhuận của công ty bán lẻ này. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 1.462 tỷ đồng doanh thu tài chính, chiếm hơn 1/3 tổng lợi nhuận trước thuế 3.963 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi đạt 1.234 tỷ đồng, còn lãi từ đầu tư trái phiếu đạt 121 tỷ đồng.

Cập nhật kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm, công ty cho biết doanh thu đạt 86.507 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm đề ra.

Ước tính trong tháng 7, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 12.850 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài kiếm gần 415 tỷ đồng.

Năm nay, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.950 tỷ đồng.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh cho biết công ty đang hướng tới việc sớm đạt các con số này. Ông khẳng định nếu không có diễn biến bất ngờ thì dự kiến trong tháng 10, doanh nghiệp có thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận cả năm.

