Ông chủ Thế Giới Di Động nêu lý do cắt giảm gần 20.000 nhân viên

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết chỉ trong hai năm tái cấu trúc, công ty cắt giảm gần 20.000 nhân sự, giữ lại đội ngũ chất lượng để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Ảnh: MWG.

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã chia sẻ về hành trình 20 năm phát triển của tập đoàn cũng như định hướng cho giai đoạn tới.

Theo ông Tài, MWG được thành lập năm 2004. Sau 10 năm hoạt động, vào 2014, công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán, mở ra chặng đường tăng trưởng mới.

Từ năm 2015 đến nay, ông Tài cho biết tập đoàn trải qua ba giai đoạn rõ rệt. Trong đó, giai đoạn đầu (2015-2021) là thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng. Doanh thu tăng nhanh nhưng lợi nhuận không theo kịp, vì tăng trưởng chủ yếu dựa vào số lượng.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ về lượng, công ty nhận thấy cần điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả. Do đó, trong giai đoạn 2022-2023, công ty đã bắt đầu tái cấu trúc theo hướng giảm lượng và tăng chất. Theo đó, Thế Giới Di Động đã giảm số lượng cửa hàng và nhân viên, giữ lại những cửa hàng và nhân viên chất lượng.

"Công ty đã giảm rất nhiều con người, có thể nói là từ mười mấy nghìn cho đến 20.000 người. Đồng thời, công ty cũng đầu tư cho những nhân viên và quản lý ở lại để nâng cao chất lượng. Giai đoạn này chúng tôi tái cấu trúc và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới", ông Tài nhấn mạnh.

Các giai đoạn phát triển và kế hoạch 2026-2030 của MWG. Biểu đồ: MWG.

Từ năm 2024, MWG đặt mục tiêu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, hướng tới mục tiêu đưa trải nghiệm khách hàng, cả online lẫn offline, đều vượt trội so với trước đây và so với đối thủ.

Theo ông Tài, đặc điểm giai đoạn này là doanh thu vẫn tăng, nhưng lợi nhuận tăng nhanh hơn nhiều, còn số lượng cửa hàng gần như không thay đổi.

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm nay, MWG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 73.655 tỷ đồng , tăng gần 13% so với cùng kỳ. Riêng hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh đóng góp 49.400 tỷ đồng , chiếm 67% tổng doanh thu, tăng 12% dù không mở rộng điểm bán mà còn giảm khoảng 200 cửa hàng do tái cấu trúc.

Ông Tài cũng cho biết hai chuỗi này hiện đã bước vào giai đoạn tăng trưởng nhờ chất lượng, không phụ thuộc vào việc mở thêm cửa hàng.

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh vẫn ở giai đoạn đầu, cần mở rộng nhanh để chiếm lĩnh thị trường, song song với cải thiện chất lượng.

Theo kế hoạch, từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ "Bắc tiến", dự kiến mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm. "Năm nay chúng tôi đã mở hơn 600 cửa hàng, nên mục tiêu 1.000 cửa hàng từ năm sau là khả thi", Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh chia sẻ.

Với chiến lược này, ban lãnh đạo MWG dự báo doanh thu của Bách Hóa Xanh sẽ tăng nhanh hơn lợi nhuận, trong khi ở chuỗi Thegioididong.vn và Điện Máy Xanh, lợi nhuận sẽ tăng nhanh hơn doanh thu.