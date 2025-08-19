Từ 2026, Bách Hóa Xanh sẽ 'Bắc tiến' và mở 1.000 cửa hàng mỗi năm

MWG đặt mục tiêu mở thêm 200 cửa hàng Bách Hóa Xanh từ nay đến cuối năm, và từ 2026 sẽ "Bắc tiến" với kế hoạch mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm.

Bách Hóa Xanh sẽ ưu tiên đẩy mạnh số lượng cửa hàng nhằm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Ảnh: Liên Phạm.

Trong buổi họp với nhà đầu tư chiều 19/8, ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc CTCP Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) cho biết Bách Hóa Xanh đạt lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng trong quý II, nâng tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm lên khoảng 205 tỷ đồng .

"Ban đầu, mục tiêu lợi nhuận tối thiểu cả năm cho Bách Hóa Xanh là 500 tỷ đồng , nhưng hiện công ty tự tin có thể đạt trên 600 tỷ đồng . Việc mở cửa hàng mới ở miền Trung không ảnh hưởng đến kế hoạch này", ông Linh nói.

Tập trung tăng số lượng

Về kế hoạch mở rộng, MWG đặt mục tiêu mở khoảng 400 cửa hàng mới trong năm, và đến nay con số này đã vượt mốc 400. Từ nay đến cuối năm, công ty dự kiến bổ sung khoảng 200 cửa hàng, tập trung từ Thanh Hóa trở vào phía Nam.

Đáng chú ý, ông Linh nhấn mạnh từ năm 2026, Bách Hóa Xanh sẽ bắt đầu "Bắc tiến", dự kiến mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm.

"Dự kiến từ năm sau, Bách Hóa Xanh có khả năng sẽ mở khoảng 1.000 cửa hàng mỗi năm. Trong năm nay chúng tôi đã có thể mở hơn 600 cửa hàng thì việc mở mới 1.000 cửa hàng trong năm sau là khả thi", ông Linh nói.

Theo ông Linh, chi phí đầu tư cho mỗi cửa hàng hiện đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 1- 1,5 tỷ đồng . Với kế hoạch mở mới 1.000 cửa hàng, tổng chi phí dự kiến rơi vào 1.500- 2.000 tỷ đồng . Nếu tính thêm hạng mục xe cộ và kho bãi, tổng vốn đầu tư (CAPEX) cho 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh ước khoảng 2.500 tỷ đồng hoặc thấp hơn.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cũng nhận định Bách Hóa Xanh đang ở giai đoạn đầu phát triển và tiếp tục tăng trưởng nhờ cả "số lượng" lẫn "chất lượng", trong đó "số lượng" sẽ được ưu tiên để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Về kết quả kinh doanh những tháng gần đây của chuỗi, ông Linh thừa nhận doanh thu tháng 6 có chững lại do công ty chủ động điều chỉnh vận hành để kiểm soát tỷ lệ hủy hàng trong mùa mưa. Tuy nhiên, lợi nhuận hiện tại đã được cải thiện rõ rệt.

"Doanh thu tháng 7 tăng trưởng trở lại và xu hướng này tiếp tục được duy trì trong tháng 8", Tổng giám đốc MWG nhấn mạnh.

Vẫn giữ mục tiêu IPO vào 2028

Ông Vũ Đăng Linh cho biết MWG vẫn giữ mục tiêu IPO Bách Hóa Xanh vào năm 2028. Để đạt được cột mốc này, chuỗi cần xử lý khoản lỗ lũy kế dựa trên việc đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu thông qua mở rộng hệ thống cửa hàng, triển khai nhiều mô hình kinh doanh mới.

Đồng thời, công ty sẽ tập trung giảm chi phí vận hành cửa hàng cũng như chi phí logistics. Cụ thể, chi phí DC (trung tâm phân phối/vận chuyển) đã giảm đáng kể từ hơn 5% xuống còn khoảng 3% trên tổng doanh thu.

Cùng với đó, Bách Hóa Xanh sẽ tăng cường hợp tác với nhà cung cấp để tối ưu chi phí từ sản xuất, đóng gói, kho bãi, vận chuyển đến quảng cáo, trưng bày và hậu mãi. Mục tiêu là tối ưu chi phí vận hành cho cả Bách Hóa Xanh và nhà cung cấp, qua đó tăng lợi nhuận cho chuỗi.

Theo ông Linh, biên lợi nhuận ròng của Bách Hóa Xanh được kỳ vọng đạt 4-5% doanh thu, tương tự chuỗi Thế Giới Di Động.

Để đạt được tầm nhìn 10 tỷ USD , ông Tài nhận định mô hình cửa hàng Bách Hóa Xanh hiện tại (150-200 m2) là không đủ. Dó đó, thời gian tới, công ty sẽ triển khai nhiều mô hình kinh doanh khác nhau và tập trung mạnh vào cả kênh online.

Hiện tại, ông Tài cho biết MWG đã thử nghiệm các mô hình như cửa hàng chỉ bán hàng FMCG (hàng tiêu dùng nhanh), cửa hàng chỉ bán hàng tươi, cửa hàng nhỏ gọn (compact) nằm ở tầng trệt của các block chung cư... Tuy nhiên, những mô hình này hiện chưa được triển khai rộng rãi.

"Trước mắt chuỗi bách hoá này sẽ tập trung vào cung ứng hàng tươi và FMCG. Công ty đã thử nghiệm và đang đóng gói các mô hình khác để triển khai sau khi mô hình chuẩn hiện tại đã ổn định", ông Tài bổ sung.