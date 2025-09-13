Đua nhau mua lại trái phiếu trước hạn

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đang khởi sắc với khối lượng phát hành mới tăng gần 46%. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu mới để có nguồn tiền trả nợ cũ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phát hành TPDN mới để trả nợ cũ

Lũy kế 8 tháng đầu năm, khối lượng mua lại TPDN trước hạn là 177.800 tỷ đồng (tăng 45,9% so với cùng kỳ năm 2024). Càng về nửa cuối năm, số lượng TPDN mua lại càng tăng. Khối lượng TPDN mua lại quý 2 đạt 90.600 tỷ đồng , gấp 3,3 lần khối lượng mua lại của quý 1, gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, doanh nghiệp mua lại 27.032 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong làn sóng mua lại TPDN, một số DN phát hành mới lấy tiền trả nợ cũ. Tiêu biểu, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM vừa phát hành thành công 20 triệu trái phiếu chuyển đổi, thu về 2.000 tỷ đồng . Trong đó, doanh nghiệp này sử dụng khoảng 1.035 tỷ đồng thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu phát hành trước đó.

Trong tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vừa công bố, Tập đoàn I.P.A trình cổ đông kế hoạch chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu và bằng 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Thời gian chào bán dự kiến giai đoạn 2025-2026 (sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận). Tập đoàn I.P.A cho biết, dự kiến dùng số tiền huy động để thanh toán gốc và lãi các trái phiếu đã phát hành trong năm 2024.

Theo TS Nguyễn Đức Độ, Phó viện trưởng Viện kinh tế Tài chính, việc doanh nghiệp bất động sản phát hành mới, trả nợ cũ là giải pháp tốt nhất giúp doanh nghiệp có lợi nhuận để trả nợ trái chủ.

DN bất động sản “nặng gánh” đáo hạn

Bộ Tài chính cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2025, có 66 doanh nghiệp (DN) phát hành TPDN riêng lẻ với khối lượng khoảng 322.100 tỷ đồng , tăng 47,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, tổ chức tín dụng chiếm 70,4% khối lượng phát hành, doanh nghiệp bất động sản chiếm 20,8%; doanh nghiệp lĩnh vực còn lại chiếm 8,8% khối lượng phát hành. Trong đó, trái phiếu có điều khoản bảo đảm 67.100 tỷ đồng (chiếm 20,8% khối lượng phát hành).

Doanh nghiệp bất động sản có số lượng TPDN đến hạn lớn nhất. Ảnh minh họa: Như Ý.

TS Nguyễn Đức Độ đánh giá, khối lượng phát hành TPDN có xu hướng tăng trong năm 2025 xuất phát từ việc Chính phủ nâng hạn mức tín dụng, nhu cầu vốn của ngân hàng lớn nên phát hành trái phiếu huy động vốn. Dự kiến trong 4 tháng còn lại của năm 2025, sẽ có khoảng 69.740 tỷ đồng TPDN đáo hạn. Trong đó, trái phiếu bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29.883 tỷ đồng , tương đương 49%. Giai đoạn 2026-2027, số TPDN đáo hạn lên tới 370.000 tỷ đồng .

Theo TS Cấn Văn Lực, Nghị định 08/2023/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp và nhà đầu tư đàm phán giãn, hoãn nợ trái phiếu với thời gian gia hạn 2 năm. Vì vậy, khối lượng TPDN đáo hạn rơi vào nửa cuối năm 2025. Ông Lực nhận định, áp lực trái phiếu năm 2025 không đáng lo ngại vì thị trường bất động sản khởi sắc. Doanh nghiệp chỉ cần mức chiết khấu sản phẩm khoảng 10% đã bán được hàng, thay vì 30-40% như giai đoạn trước.