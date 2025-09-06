'Siêu doanh nghiệp' của TP.HCM vừa huy động được 2.000 tỷ đồng

Becamex IDC vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, đồng thời hoàn tất nghĩa vụ tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng đáo hạn năm 2025.

Becamex đã chi hàng trăm tỷ trả nợ trái phiếu trong nửa đầu năm. Ảnh: BCM.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Becamex IDC (HoSE: HoSE) mới đây đã có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Becamex IDC đã chào bán thành công 20.000 trái phiếu mã BCM12502 ra thị trường trong nước vào ngày 29/8. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị, tương đương tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng , kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/8/2029.

Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo... không được công bố. Thông tin ghi nhận trên HNX cho biết lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp là 10,5%/năm.

Trước đó, vào ngày 6/8, Becamex IDC đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã BCMH12501 có tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng , kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 6/8/2028.

Mới đây, tổng công ty cũng đã thanh toán 800 tỷ đồng tiền gốc và hơn 35 tỷ đồng lãi cho lô trái phiếu mã BCMH2025002, qua đó hoàn thành nghĩa vụ tất toán lô trái phiếu này đúng hạn. Đây là lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng , được phát hành 31/8/2020, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 31/8/2025.

Trong nửa đầu năm 2025, "siêu doanh nghiệp" của TP.HCM mới đã chi tổng cộng hơn 643 tỷ đồng để thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 12 lô trái phiếu. Giá trị thanh toán dao động từ gần 10,6 tỷ đến hơn 66 tỷ đồng/kỳ lãi trái phiếu.

Vừa qua, Becamex IDC đã công bố các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025. Nội dung lấy ý kiến xoay quanh việc thống nhất thay đổi tên của công ty từ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) thành Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group).

Doanh nghiệp cũng có kế hoạch thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang Tầng 10, Tòa nhà mPlaza Saigon (số 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Becamex IDC cho thấy khoản doanh thu thuần đạt hơn 2.500 tỷ đồng , tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo lợi nhuận gộp tăng thêm hơn 1.100 tỷ đồng . Ngoài ra, lãi từ công ty liên doanh, liên kết cũng đóng góp hơn 600 tỷ đồng .

Cũng trong quý II, Becamex IDC đã mở rộng hệ sinh thái khi bổ sung 3 công ty liên doanh, liên kết với tỷ lệ sở hữu 44-49%, bao gồm: CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương - Becamex TDC, CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương và CTCP Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, "đại gia" bất động sản khu công nghiệp phía Nam ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.371 tỷ đồng , tăng 122% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh lên 1.833 tỷ đồng , gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, nhóm công ty liên doanh, liên kết đóng góp khoảng 48%.