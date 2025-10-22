Nhân viên ngân hàng ACB thu nhập bình quân gần 40 triệu/tháng

Trong 3 quý kinh doanh của năm 2025, nhân viên ngân hàng ACB có mức thu nhập bình quân khoảng 38 triệu đồng/người/tháng.

Ngân hàng ACB của Chủ tịch Trần Hùng Huy thường xuyên nằm trong nhóm chi trả thu nhập bình quân nhân viên hậu hĩnh. Ảnh: ACB.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý III/2025, Ngân hàng TMCP Á Châu (HoSE: ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.381 tỷ đồng , tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 4.280 tỷ đồng , tăng 10%.

Kết quả tích cực này chủ yếu đạt được nhờ lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng, cùng với lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng mạnh. Hỗ trợ thêm vào mức tăng trưởng này là việc ngân hàng tiết giảm được hơn 19% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng so với quý III năm ngoái, xuống còn 289 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, khoản lãi thuần từ hoạt động khác âm hơn 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái mang về khoản lãi gần 203 tỷ đồng . Thu nhập từ lãi thuần cũng giảm nhẹ 2%, mang về 6.770 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng kinh doanh vừa qua, lợi nhuận trước thuế ngân hàng ACB đạt hơn 16.072 tỷ đồng , tăng 5%.

Ngoài ngân hàng mẹ đóng góp khoản lợi nhuận trước thuế 15.073 tỷ đồng (chiếm 94% tổng lãi trước thuế), các công ty con trong hệ sinh thái ACB cũng đóng góp đáng kể.

Theo đó, ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 895 tỷ đồng trong 3 quý đầu năm nay, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó dư nợ cho vay margin ghi nhận tăng trưởng 87% so với đầu năm, đạt hơn 16.000 tỷ đồng .

Các công ty con khác của ACB như Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ngân hàng Á châu (ACBL), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (ACBA), Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB (ACBC) đều tăng trưởng tích cực, chiếm khoảng 6% lợi nhuận hợp nhất.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ CÁC QUÝ GẦN NHẤT CỦA ACB Nguồn: BCTC Ngân hàng ACB. Nhãn I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 5156 4832 5035 5044 4892 5598 4844 5671 4597 6093 5381

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản hợp nhất của ACB đạt trên 948.500 tỷ đồng , tăng 10% so với đầu năm nay. Dư nợ tín dụng của ngân hàng ở mức gần 669.200 tỷ đồng (+15%), số dư tiền gửi khách hàng đạt trên 571.000 tỷ đồng (+6%).

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu nhóm 3-5 của ACB hiện ở mức 7.327 tỷ đồng , tương đương tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng ở mức 1,12%.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng quỹ lương, thưởng, thu nhập của nhân viên ACB đạt 4.483 tỷ đồng , giảm nhẹ so với cùng kỳ năm liền trước. Bình quân mỗi nhân viên nhà băng này đã nhận mức lương khoảng 129 triệu đồng/9 tháng, nhưng nếu tính tổng thu nhập thì con số lên tới 338 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi nhân viên ACB đã được chi trả mức thu nhập bình quân gần 38 triệu đồng/tháng từ đầu năm nay.