Dừng một số phòng giao dịch ngân hàng, ATM do ảnh hưởng bão

  • Thứ hai, 25/8/2025 17:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

SHB, Techcombank, TPBank, ACB thông báo tạm dừng một số chi nhánh, phòng giao dịch, ATM khu vực Bắc Trung Bộ để đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên trước tác động của bão Kajiki.

Loạt ngân hàng thông báo dừng hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM tại khu vực Bắc Trung Bộ để tránh ảnh hưởng từ bão Kajiki. Ảnh minh họa: Reuters.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (bão Kajiki), nhiều ngân hàng thương mại thông báo tạm dừng hoạt động một số chi nhánh, phòng giao dịch và ATM tại khu vực Bắc Trung Bộ nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết sẽ ngừng phục vụ tại các điểm giao dịch ở Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày 25/8. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau. Các dịch vụ ngân hàng số như SHB SAHA và Internet Banking vẫn duy trì 24/7 để hỗ trợ khách hàng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng thông báo tạm ngừng giao dịch tại các chi nhánh ở Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Nghệ An và Nguyễn Sỹ Sách trong ngày 25/8. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng ứng dụng Techcombank Mobile, Techcombank Business hoặc dịch vụ thẻ để thực hiện các nhu cầu tài chính.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tạm dừng một số điểm giao dịch tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, bao gồm TPBank Vinh, TPBank Nghệ An, TPBank Diễn Châu, TPBank Quảng Bình và TPBank Hà Tĩnh. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật danh sách chi nhánh nếu phạm vi ảnh hưởng của bão mở rộng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo từ sáng 25/8 sẽ dừng hoạt động toàn bộ chi nhánh và phòng giao dịch tại Hà Tĩnh, Nghệ An, sau đó mở rộng sang Thanh Hóa, Quảng Bình và Ba Đồn trong chiều cùng ngày. ACB cũng tạm ngừng toàn bộ hệ thống ATM tại khu vực này, đồng thời khuyến nghị khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số ACB One, ACB One Biz hoặc ACB One Pro.

Tính đến đầu giờ chiều nay, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo bão có thể gây mưa 200-400 mm tại Thanh Hóa - Quảng Trị, cục bộ trên 700 mm, kèm theo gió mạnh, nước dâng ven biển 1-1,8 m. Chính phủ đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương khẩn trương ứng phó, dự kiến có thể sơ tán hơn 325.000 người tại các tỉnh Bắc Trung Bộ để tránh bão.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Cấm toàn bộ xe trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An do bão Kajiki

Do ảnh hưởng của bão số 5, Cục CSGT thông báo cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ 13h30.

3 giờ trước

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo an toàn hoạt động hàng không trước bão số 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5 (bão Kajiki).

4 giờ trước

Bão Kajiki đổ bộ đất liền khoảng 16-19h hôm nay

Đầu giờ chiều, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

4 giờ trước

Hồng Nhung

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

      Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
      • Thành lập: 1993
      • Cổ đông lớn: Dragon Financial Holdings Limited; Whistler Investments Limited
      • Chủ tịch: Trần Hùng Huy
      • Mã cổ phiếu: ACB

      Website

    • Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

      Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
      • Thành lập: 1993
      • Cổ đông lớn: CTCP Tập đoàn T&T
      • Chủ tịch: Đỗ Quang Hiển
      • Mã cổ phiếu: SHB

      Website

    • Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

      Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
      • Thành lập: 1993
      • Cổ đông lớn: CTCP Tập đoàn MaSan
      • Chủ tịch: Hồ Hùng Anh
      • Mã cổ phiếu: TCB

      Website

    • Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

      Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)
      • Thành lập: 2008
      • Cổ đông lớn: Công ty cổ phần FPT; Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI
      • Chủ tịch: Đỗ Minh Phú
      • Mã cổ phiếu: TPB

      Website

