Dừng một số phòng giao dịch ngân hàng, ATM do ảnh hưởng bão

SHB, Techcombank, TPBank, ACB thông báo tạm dừng một số chi nhánh, phòng giao dịch, ATM khu vực Bắc Trung Bộ để đảm bảo an toàn cho khách hàng, nhân viên trước tác động của bão Kajiki.

Loạt ngân hàng thông báo dừng hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch, ATM tại khu vực Bắc Trung Bộ để tránh ảnh hưởng từ bão Kajiki. Ảnh minh họa: Reuters.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (bão Kajiki), nhiều ngân hàng thương mại thông báo tạm dừng hoạt động một số chi nhánh, phòng giao dịch và ATM tại khu vực Bắc Trung Bộ nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết sẽ ngừng phục vụ tại các điểm giao dịch ở Nghệ An, Hà Tĩnh trong ngày 25/8. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được thông báo sau. Các dịch vụ ngân hàng số như SHB SAHA và Internet Banking vẫn duy trì 24/7 để hỗ trợ khách hàng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cũng thông báo tạm ngừng giao dịch tại các chi nhánh ở Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Nghệ An và Nguyễn Sỹ Sách trong ngày 25/8. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng chuyển sang sử dụng ứng dụng Techcombank Mobile, Techcombank Business hoặc dịch vụ thẻ để thực hiện các nhu cầu tài chính.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tạm dừng một số điểm giao dịch tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, bao gồm TPBank Vinh, TPBank Nghệ An, TPBank Diễn Châu, TPBank Quảng Bình và TPBank Hà Tĩnh. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật danh sách chi nhánh nếu phạm vi ảnh hưởng của bão mở rộng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo từ sáng 25/8 sẽ dừng hoạt động toàn bộ chi nhánh và phòng giao dịch tại Hà Tĩnh, Nghệ An, sau đó mở rộng sang Thanh Hóa, Quảng Bình và Ba Đồn trong chiều cùng ngày. ACB cũng tạm ngừng toàn bộ hệ thống ATM tại khu vực này, đồng thời khuyến nghị khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng số ACB One, ACB One Biz hoặc ACB One Pro.

Tính đến đầu giờ chiều nay, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo bão có thể gây mưa 200-400 mm tại Thanh Hóa - Quảng Trị, cục bộ trên 700 mm, kèm theo gió mạnh, nước dâng ven biển 1-1,8 m. Chính phủ đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương khẩn trương ứng phó, dự kiến có thể sơ tán hơn 325.000 người tại các tỉnh Bắc Trung Bộ để tránh bão.