Bão Kajiki gây gió giật mạnh, mưa lớn tại Hải Nam

Hiện chưa có báo cáo thương vong về người trong cơn bão Kajiki tại Hải Nam. Trung Quốc đã hạ cảnh báo về gió lớn và mưa to tại các khu vực phía nam và tây nam xuống mức 3 đến hết ngày 26/8.

Bão Kajiki gây mưa lớn tại Hải Nam Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), tính đến sáng 25/8, bão Kajiki đổ bộ vào tỉnh Hải Nam với vận tốc 15-20 km/h khiến nhiều nơi có mưa lớn và gió giật mạnh.

China Daily dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết hiện chưa có báo cáo thương vong.

Dù tâm bão không chính thức đổ bộ nhưng một phần mắt bão quét qua thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, vẫn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bão làm gián đoạn nghiêm trọng thông tin liên lạc, cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ đô thị.

Tính đến 8h sáng 25/8, một đường dây truyền tải điện cấp tỉnh ở huyện Quỳnh Trung bị sự cố.

Gần 3.000 trạm phát sóng ngừng hoạt động khiến 45.142 thuê bao cố định và 15.345 thuê bao di động bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các thành phố và huyện phía nam gồm Tam Á, Lăng Thủy, Lạc Đông và Bảo Đình.

Khoảng 22 trạm xăng trên toàn tỉnh Hải Nam tạm ngừng hoạt động, song phần lớn dự kiến sẽ sớm khắc phục. Nguồn cung nhiên liệu hàng không vẫn ổn định.

Nhiều thành phố và huyện như Tam Á, Ngũ Chỉ Sơn bị phong tỏa đường sá, mất nước, mất điện, gián đoạn liên lạc, cây đổ và ngập lụt cục bộ.

Sau khi cơn bão Kajiki đi qua, người dân thành phố Tam Á đã bắt đầu dọn dẹp cành cây gãy, lá rụng, bùn đất và rác thải nằm rải rác. Ảnh: China Daily.

Riêng Tam Á có hơn 20.000 cây bị bật gốc hoặc gãy đổ, một khu dân cư bị ngập, hơn 7.000 hộ mất nước sinh hoạt, trong đó hơn 5.000 hộ vẫn chưa có nước trở lại.

Lạc Đông báo cáo 13 ngôi làng mất nước, tầng hầm một bệnh viện bị ngập. Lăng Thủy ghi nhận hơn 20.000 cây đổ và 658 trạm phát sóng hỏng.

Công tác khắc phục hậu quả đang được tiếp tục triển khai.

Đây là cơn bão mạnh nhất từng tàn phá Tam Á kể từ khi có số liệu khí tượng, với gió cấp bão liên tục kéo dài 6h từ 18h đến nửa đêm 24/8.

Tất cả các quận ở Tam Á ghi nhận gió giật trên cấp 14, riêng Hải Đường có gió giật 55,4 m/s (cấp 16). Huyện tự trị dân tộc Lê Lăng Thủy ghi nhận gió giật 35,5 m/s (cấp 12), mức mạnh thứ hai trong lịch sử địa phương.

Ông Ngô Chiến Siêu, Phó giám đốc Sở Quản lý khẩn cấp tỉnh Hải Nam, cho biết bão Kajiki là cơn bão số 13 trong năm, áp sát bờ biển từ Tam Á đến huyện tự trị dân tộc Lê Lạc Đông tối Chủ nhật.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC), tính đến sáng 25/8, bão Kajiki đang ở vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và dự kiến ​​đổ bộ vào vùng biển ven bờ Việt Nam. Các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Hải Nam, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ có mưa lớn và giông.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp chuẩn bị khẩn cấp cho tình trạng lũ lụt và thảm họa địa chất do mưa lớn gây ra.