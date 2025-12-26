Ukraine và Mỹ thảo luận các sáng kiến mới thúc đẩy hòa đàm

Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột; kế hoạch mới nhất đã được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine thống nhất, và đang được Kremlin xem xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Ngày 25/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã có cuộc trao đổi “rất tốt đẹp” với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, trong đó tập trung vào chủ đề chấm dứt xung đột với Nga.

Trên mạng xã hội, nhà lãnh đạo Ukraine chia sẻ rằng: "Đây là cuộc đối thoại thực sự tốt đẹp, với nhiều chi tiết và sáng kiến đã được đưa ra thảo luận. Có một số sáng kiến mới nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình thực chất, liên quan đến các định dạng đàm phán, các cuộc gặp và khung thời gian."

Tổng thống Zelensky cảm ơn hai đặc phái viên Mỹ vì cách tiếp cận mang tính xây dựng, tinh thần làm việc và lời lẽ tích cực. Ông nhấn mạnh các bên đang làm việc 24/7 để tiến tới chấm dứt xung đột Ukraine-Nga, đồng thời bảo đảm mọi văn kiện và bước đi đều mang tính thực tế, hiệu quả và đáng tin cậy.

Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Trong những tuần gần đây, các nỗ lực hòa bình do ông Witkoff và ông Kushner dẫn đầu đang từng bước ghi nhận tiến triển.

Ngày 24/12 vừa qua, ông Zelensky công bố kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột. Kế hoạch mới nhất đã được các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine thống nhất, và đang được Kremlin xem xét. Đây là phiên bản rút gọn so với kế hoạch 28 điểm mà phía Mỹ thảo luận với Nga trước đó.