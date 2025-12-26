Hàn Quốc: Triều Tiên phá hủy hoàn toàn trung tâm đoàn tụ gia đình ly tán

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cả hai tòa nhà của Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán đã bị phá hủy hoàn toàn, phần duy nhất còn sót lại là giếng thang máy nằm giữa hai tòa nhà.

Cơ sở đoàn tụ các gia đình ly tán tại khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang trước khi bị phá dỡ. Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/12 cho biết Triều Tiên đã gần như hoàn tất việc phá dỡ Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán hai miền tại khu du lịch núi Geumgang, sau khoảng một năm triển khai.

Hiện cả hai tòa nhà của công trình này đã bị phá hủy hoàn toàn, phần duy nhất còn sót lại là giếng thang máy nằm giữa hai tòa nhà.

Việc phá dỡ trung tâm này được Triều Tiên thúc đẩy từ năm ngoái, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố “thiết lập quan hệ hai quốc gia” với Hàn Quốc.

Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán từng được coi là biểu tượng của tiến trình hòa giải liên Triều.

Công trình bắt đầu được xây dựng ngày 31/8/2005, trên cơ sở thỏa thuận đạt được tại Cuộc đàm phán Chữ thập Đỏ liên Triều lần thứ 5 vào tháng 11/2003.

Với tổng vốn đầu tư 55 tỷ won, tòa nhà cao 12 tầng, gồm một tầng hầm, hoàn thành vào tháng 7/2008 và đã được sử dụng cho 5 cuộc đoàn tụ gia đình riêng biệt.

Sau khi quan hệ liên Triều xấu đi, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tháng 10/2019 đã thị sát khu du lịch núi Geumgang và ra lệnh “giải tỏa tất cả các công trình của Hàn Quốc.” Kể từ đó, nhiều tòa nhà tại khu du lịch này lần lượt bị phá hủy, bắt đầu từ các công trình dân sự.

Việc phá hủy Trung tâm đoàn tụ các gia đình ly tán, vốn là cơ sở cuối cùng thuộc sở hữu của Chính phủ Hàn Quốc còn tồn tại trên lãnh thổ Triều Tiên tại khu du lịch núi Geumgang, đánh dấu việc toàn bộ các cơ sở lớn của Hàn Quốc tại đây đã bị xóa bỏ.