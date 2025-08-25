Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Cấm toàn bộ xe trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An do bão Kajiki

  • Thứ hai, 25/8/2025 16:08 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Do ảnh hưởng của bão số 5, Cục CSGT thông báo cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ 13h30.

Cục CSGT thông báo cấm phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Cục CSGT (Bộ Công an) vừa ra thông báo cấm đường do ảnh hưởng của bão số 5 Kajiki.

Theo đó, từ 13h30 ngày 25/8, cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Cục CSGT đề nghị tài xế và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lúc 13h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/h), giật cấp 16. Trong 3 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 5 đang di chuyển với những diễn biến phức tạp về hướng, cường độ và tốc độ, hướng thẳng vào vùng biển Hà Tĩnh - Thanh Hóa. Dự báo thời gian bão bắt đầu đổ bộ đất liền từ 16 tới 19h ngày 25/8, khu vực đổ bộ Nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh, trọng tâm là tỉnh Nghệ An. Thời gian gió mạnh kéo dài từ 13 tới 19h cùng ngày.

"Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh, khu vực Nam Thanh Hoá, Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh (địa phương giáp ranh với Nghệ An) nguy cơ gió mạnh cấp 11-12, thậm chí trên cấp 12, giật cấp 14-15, rất nguy hiểm", ông Khiêm nói.

Bão Kajiki đổ bộ đất liền khoảng 16-19h hôm nay

Đầu giờ chiều, bão số 5 Kajiki mạnh cấp 13, trên vùng biển ven bờ Hà Tĩnh - Nghệ An, dự báo sẽ đổ bộ đất liền Nam Thanh Hóa-Hà Tĩnh lúc 16-19h, trọng tâm là Nghệ An.

1 giờ trước

Bão số 5 cực mạnh, giật cấp 17, cách Quảng Trị 180 km

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão số 5 cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 2 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

10 giờ trước

Chuyên gia: Bão Kajiki lên cấp 14, có thể tương đương Yagi khi đổ bộ

Chuyên gia khí tượng thuỷ văn đưa ra kịch bản bão số 5 Kajiki đạt cấp 14, tương đương Yagi ở Quảng Ninh, khoảng trưa và chiều mai bão sẽ đổ bộ đất liền miền Trung.

21 giờ trước

