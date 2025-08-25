Bão số 5 cực mạnh, giật cấp 17, cách Quảng Trị 180 km

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão số 5 cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 2 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vào lúc 4h00 ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18.3 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 200 km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 2 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; ở trạm Cô Tô đã có gió giật cấp 8; ở trạm Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7; ở trạm Hoành Sơn và Cồn Cỏ đã có gió giật cấp 8; ở trạm Trường Sa đã có gió giật cấp 7; ở trạm Lý Sơn đã có gió giật cấp 6.

Vị trí và hướng đi của bão số 5

Dự báo diễn biến bão số 5 trong ngày và đêm 25/8: Từ Thanh Hóa đến TP. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội, đến đêm gió giảm dần, độ cao sóng biển từ 5 -7 m, vùng gần tâm bão 8 -10 m.

Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, phía Bắc khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh, đên đêm gió giảm dần độ cao sóng cao từ 2-5 m. Phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh nhưng đêm gió giảm dần, sóng cao từ 2-4,5 m.

Khu vực ừ TP. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và phía Tây khu vực Giữa Biển Đông gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh đến đêm gió giảm dần, sóng biển cao từ 3-5 m. Khu vực từ TP.HCM đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao từ 2-3 m.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 25/8, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa bão. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ TP. Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày và đêm 26/8, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-4,5 m. Đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2 -3,5 m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế cấp 3; riêng vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 4; các vùng biển khác cấp 2. Do tác động của bão số 5, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Trong đêm 24/8 và sáng sớm nay (25/8), khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và phía Tây của Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 24/8 đến 3 giờ ngày 25/8 có nơi trên 90mm như trạm Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) 107.4 mm, trạm Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 98.4mm, trạm Đập Thủy Điện Se Đan 3 (Gia Lai) 94.2 mm,…

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24-48 giờ tới: Từ sáng 25/8 đến ngày 26/8 tại trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Quảng Trị, Huế lượng mưa 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ sáng 25/8 đến ngày 26/8 lượng mưa 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Ngoài ra trong ngày và đêm 25/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-40 mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Từ đêm 26/8, mưa lớn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến Huế giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1, riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2. Tác động của mưa lớn gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, đô thị, khu công nghiệp. Mưa lớn gây lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở khu vực sườn dốc.