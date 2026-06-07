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Xã hội

Khi nào miền Bắc đón đợt không khí lạnh cuối mùa?

  • Chủ nhật, 7/6/2026 12:03 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Cơ quan khí tượng đã nhận định thời điểm đợt không khí lạnh cuối mùa tràn về nước ta, tác động khiến miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều tối 8/6 đến hết ngày 9/6, ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tin mưa lớn ở miền Bắc

Cụ thể, chiều tối và đêm 8/6, Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, chỉ trong 3 giờ, lượng mưa có thể vượt mức 100 mm.

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Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh cuối mùa, trời mưa lớn. Ảnh: Minh họa.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 7/6, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20 mm, cục bộ mưa to trên 50 mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 9/6, Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa dao động 30-60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Ngày 7/6, Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, ngày mai 8/6, Hà Nội xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất xu hướng giảm dần về mức 35°C, nhiệt độ thấp nhất 29°C. Mưa dông sau những ngày nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/6, tác động của đợt không khí lạnh cuối mùa, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội giảm sâu về ngưỡng 29°C, trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm còn 25°C. Trời nhiều mây, có mưa vừa.

Sang ngày 10/6, nhiệt độ trong ngày ở khu vực này dao động 24-29°C, tuy nhiên thời tiết tạnh ráo, có mây, không mưa.

Ngày 11/6, nhiệt độ Hà Nội tăng trở lại, cao nhất 31°C, thấp nhất 25°C, trời có mây không mưa. Hình thái thời tiết này duy trì ở Hà Nội trong hai ngày 12-13/6 với nhiệt độ cao nhất tăng lên 33-34°C, thời tiết cũng oi bức hơn, nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (14-16/6), mưa rào và dông tái diễn ở khu vực này với nhiệt độ cao nhất duy trì ngưỡng 34°C, thấp nhất 27°C.

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https://vtcnews.vn/khi-nao-mien-bac-don-dot-khong-khi-lanh-cuoi-mua-ar1022245.html

Huệ Nguyễn/VTC News

không khí lạnh cuối mùa Nghệ An Thanh Hóa không khí lạnh cuối mùa

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