Chuyên gia: Bão Kajiki lên cấp 14, có thể tương đương Yagi khi đổ bộ

Chuyên gia khí tượng thuỷ văn đưa ra kịch bản bão số 5 Kajiki đạt cấp 14, tương đương Yagi ở Quảng Ninh, khoảng trưa và chiều mai bão sẽ đổ bộ đất liền miền Trung.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đã chỉ ra các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quỹ đạo và cường độ của cơn bão số 5 Kajiki. Từ khi áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, môi trường cho bão số 5 Kajiki hình thành và phát triển khá thuận lợi. Nhiệt độ mặt nước biển trong suốt dọc đường đi của bão đều ở mức xấp xỉ hoặc trên 30°C.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 Kajiki. Nguồn: NCHMF.

Thêm vào đó, hiện nay các dòng dẫn đường, cụ thể là áp cao cận nhiệt đới đang lấn khá mạnh về phía Tây, vì thế bão số 5 Kajiki di chuyển tương đối ổn định, tốc độ nhanh.

"Một yếu tố nữa rất thuận lợi giúp cường độ bão liên tục duy trì và thậm chí tăng thêm là hầu như bão không tương tác gì với các đảo. Các cơn bão khác có thể đi qua đảo Hải Nam và suy yếu một chút nhưng với bão số 5, chủ yếu quỹ đạo di chuyển trên biển nên không có quá trình bão suy yếu.

Có một số kịch bản cho thấy bão có thể đạt cấp 15 nhưng xác suất không cao. Kịch bản có khả năng cao nhất là bão sẽ đạt cấp 14, tương đương cơn Yagi năm 2024 ở Quảng Ninh, mạnh hơn cơn bão số 10 Doksuri năm 2017 gây ra gió mạnh cấp 12 trong đất liền. Với cơn bão số 5, trong đất liền có thể đo được gió cấp 12-13", ông Lâm cho hay.

Bão số 5 sẽ gây mưa lớn ở loạt tỉnh miền Trung, theo ông Lâm, trọng tâm mưa, gió, sóng và nước dâng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ). Tuy nhiên, lũ quét và sạt lở lại dịch lên phía Bắc, tức vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá.

Hiện tại, mưa đã bắt đầu nhưng chưa phải thời điểm to nhất. Từ đêm nay gió bắt đầu mạnh, rạng sáng mai 25/8 bắt đầu có gió cấp 9-10, người dân rất khó di chuyển trên các khu vực trống. Ông Hoàng Phúc Lâm khuyến cáo, tất cả các hoạt động ứng phó của các địa phương như chằng chống nhà cửa, gia cố công trình, thu hoạch cây ăn quả hay di dân... phải kết thúc trước 22h hôm nay.

Bão số 5 sẽ gây mưa to, gió lớn ở loạt tỉnh miền Trung. Ảnh minh hoạ: Viên Minh.

Tuy nhiên, bão số 5 Kajiki đi nhanh nên các tác động của gió mạnh và mưa lớn sẽ hết nhanh, không lâu như cơn bão Yagi.

Mưa và gió có thể chỉ kéo dài trong 24 giờ, trong đất liền các tỉnh Thanh Hoá đến phía Bắc Quảng Trị cao điểm vào ngày mai 25/8 và kéo dài đến đêm. Mưa trên vùng núi sẽ lâu hơn, có thể sang ngày 26/8.

Ông Lâm cũng lưu ý mưa và gió sau bão. Mưa mở rộng ra vùng núi Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, sang cả Thượng và Trung Lào. Mưa cũng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, vùng núi Bắc Bộ như Lào Cai.

"Hà Nội ngày 25-26/8 có mưa, 27/8 mưa giảm nhưng khả năng vẫn có mưa dông. Sau đó khả năng có một vùng áp thấp hình thành trên Biển Đông nên từ giờ tới cuối tháng, Bắc Bộ mưa liên tục, thậm chí 1/9 có thể vẫn xuất hiện mưa", ông Lâm thông tin.

Thông tin về diễn biến cơn bão số 5 Kajiki, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 18h, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 435 km, cách Hà Tĩnh khoảng 410 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 360 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Khoảng 4h ngày 25/8, bão số 5 Kajiki trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 240 km, cách Hà Tĩnh khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140 km về phía Đông Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật 16.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 16h ngày 25/8, bão số 5 trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 14.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị - TP Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); cấp 4 ở vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Khoảng 16h ngày 26/8, bão số 5 Kajiki trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần.