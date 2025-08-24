Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão số 5 gây mưa dông diện rộng ở TP.HCM và Nam bộ

  Chủ nhật, 24/8/2025 09:11 (GMT+7)
  • 5 phút trước

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo từ ngày 25-26/8, khu vực TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Pham Nguyen, Bao so 5, Phuoc Hoa, Luong mua, Tam bao anh 1

Vị trí và hướng di chuyển bão số 5.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Lượng mưa 24 giờ qua (từ 1h ngày 23/8 đến 1h ngày 24/8) như sau: Phước Hòa 18.6 mm, Xuyên Mộc 16.4 mm...

Pham Nguyen, Bao so 5, Phuoc Hoa, Luong mua, Tam bao anh 2

Từ ngày 24/8 đến ngày 26/8, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-90 mm, có nơi trên 90 mm. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cũng dự báo từ 48 đến 72 giờ tới, khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-140 mm, có nơi trên 140 mm. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch.

Về hình thế thời tiết ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ, bao gồm TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục Trung bộ nối với cơn bão số 5 hoạt động ở ngoài khơi Bắc Biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc hướng về đất liền các tỉnh Bắc Trung bộ.

Pham Nguyen, Bao so 5, Phuoc Hoa, Luong mua, Tam bao anh 3

Bản đồ dự báo lượng mưa tại TP.HCM trong 24 giờ tới.

Do chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, gió mùa Tây Nam (tác nhân gây mưa cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên trong mùa mưa) sẽ hoạt động mạnh dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ và Bắc Trung bộ nâng trục lên phía Bắc và tiếp tục lấn về phía Tây.

Phạm Nguyễn Bão số 5 Phước Hòa Lượng mưa Tâm bão Tp. Hồ Chí Minh Bão Phạm Nguyễn Bão số 5 Phước Hòa Lượng mưa Tâm bão

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Tp. Hồ Chí Minh

      • Diện tích: 2.095,06 km²
      • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
      • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
      • Vùng: Đông Nam Bộ
      • Mã điện thoại: 28
      • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

    Đọc tiếp

