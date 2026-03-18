Bí thư TP.HCM nhận thêm nhiệm vụ

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật đô thị đặc biệt (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trong một buổi tiếp xúc cử tri đầu tháng 3. Ảnh: Ngô Tùng.

Ban Chỉ đạo do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm Trưởng ban.

Ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 31.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật đô thị đặc biệt.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn có 9 thành viên gồm: Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM Phạm Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM Dương Hồng Thắng và Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Trần Văn Khuyên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31, định hướng nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nghị quyết; phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện.

Chỉ đạo tham mưu đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để thành phố triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật đô thị đặc biệt, nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền và tạo điều kiện để thành phố phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Thành ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo theo quy định.

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu đến năm 2030, TP.HCM trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á. Tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD ; kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP. Tầm nhìn đến năm 2045, TP.HCM phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hoá phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.