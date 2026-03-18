Hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 được thăng quân hàm, nâng lương

Ngày 18/3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn Quân khu nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 7 dự buổi họp mặt. Ảnh: Ngô Tùng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã trao đổi, góp ý xoay quanh việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về lực lượng vũ trang trong bối cảnh truyền thông hiện đại và thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đại diện các đơn vị cũng trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phối hợp với Quân khu 7 trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đồng thời chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, báo chí, văn hóa và khoa học.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cùng sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan tuyên giáo, dân vận, văn hóa, khoa học tại các địa phương.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, thời gian qua, các lực lượng đã bám sát cơ sở, chủ động hỗ trợ, phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh các chương trình văn hóa, văn nghệ, ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn. Qua đó, góp phần tuyên truyền chân thực, sinh động các mặt hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu trên các phương tiện truyền thông.

Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh công tác tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn. Nhiều tác phẩm báo chí có tính kiến tạo, giáo dục và tính chiến đấu cao; kịp thời đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên địa bàn Quân khu, củng cố khối đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh.

Chia sẻ thêm, Trung tướng Trần Vinh Ngọc cũng cho biết Quân khu 7 đã đạt thành quả rất lớn trong năm 2025 khi có gần 14.800 cán bộ, chiến sĩ được thăng quân hàm, nâng lương, trong đó trước niên hạn là gần 10.000 trường hợp (có hai cá nhân được thăng từ Thiếu tướng lên Trung tướng là Tư lệnh và Chính ủy Quân khu 7). Trong khi đó, vi phạm kỷ luật giảm 50% so với năm 2024.

Bên cạnh đó, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm, gắn chặt chẽ với các các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Cũng theo Chính ủy Quân khu 7, năm qua cũng ghi nhận số lượng cá nhân, tập thể được khen thưởng nhiều nhất từ trước đến nay. Cụ thể, có 13.557 lượt tập thể và 23.603 lượt cá nhân được cấp trên khen thưởng, tăng hơn 50% so với năm 2024, trong đó có 2 tập thể và 8 cá nhân nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.