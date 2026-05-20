Nắng nóng tăng mạnh từ cuối tuần, miền Trung có nơi vượt 40°C

  • Thứ tư, 20/5/2026 16:37 (GMT+7)
Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng, trong đó, Trung Bộ có nơi nóng trên 40°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, mưa rào và dông còn xuất hiện nhiều trong ngày 20 và 21/5. Từ 22/5, nắng nóng quay trở lại Trung Bộ. Từ 23 - 28/5, nắng nóng mở rộng ở Trung Bộ và Bắc Bộ, miền Trung nhiệt độ có nơi vượt 40°C.

Theo đó, khoảng 22/5, Thanh Hoá đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 38°C, có nơi cao hơn.

Miền Bắc và miền Trung sắp nắng nóng diện rộng. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Từ 23/5, nắng nóng diện rộng có thể mở rộng ra Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

