Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc nắng nóng diện rộng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, sau đợt mưa như trút gây lũ quét, sạt lở, ngập lụt ở nhiều nơi, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng, nhiệt độ tăng nhanh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 19/5, vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ ngày mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm.

Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn trước khi nắng nóng quay trở lại. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Từ đêm 19/5 đến đêm 20/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 180mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa vượt mức 100mm trong 3 giờ.

Ngày 21/5, các khu vực này mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 20/5 đến ngày 28/5, cơ quan khí tượng cho hay, đêm 21/5 ngày 22/5, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần. Khoảng từ 23-24/5, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An khả năng tái diễn nắng nóng diện rộng sau chuỗi ngày mưa như trút.

Tại dải đất từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và dông vài nơi trong khoảng thời gian từ đêm 20/5-21/5. Đến chiều tối và đêm, lượng mưa gia tăng, các khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to.

Từ khoảng 22-23/5, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có thể xảy ra nắng nóng diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi từ trong đêm 20-21/5, trong đó, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, sau giảm mưa.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Hôm nay 19/5, Hà Nội có mây, ngày mưa rào và dông vài nơi, đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội tái diễn nắng nóng diện rộng, có thời điểm nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37°C.

Theo đó, trong hai ngày 20-21/5, khu vực này duy trì hình thái thời tiết có mưa, nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày phổ biến 26-27°C, cao nhất 32-33°C.

Ngày 22/5, mưa rào vẫn là thời tiết chủ đạo ở Hà Nội, tuy nhiên nhiệt độ xu hướng tăng lên mức tiệm cận nắng nóng 34°C. Nhiệt độ thấp nhất ngày vẫn duy trì ngưỡng 27°C.

Ngày 23-24/5, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội tăng lên mức nắng nóng 36-37°C, nhiệt độ thấp nhất không biến động, duy trì 27°C.

Sang ngày 25-26/5, Hà Nội tiếp tục tăng nhiệt lên cao nhất 37°C, trời nắng nóng gay gắt, độ ẩm không khí giảm xuống thấp càng khiến thời tiết thêm oi bức, ngột ngạt.

Ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng đến đêm, nhiệt độ giảm nhanh xuống thấp nhất 28°C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ người dân, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (27-28/5), nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm còn 34°C, thấp nhất duy trì mức 28°C, trời có mây, không mưa.